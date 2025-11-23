34歲北師大心理學碩士去青島送外賣 稱「人生體驗」

老范的北師大碩士畢業證。(取材自紅星新聞)

「北師大碩士送外賣」對很多人來說可能只是個噱頭，但對出生在河北滄州的老范來說，卻是不折不扣的現實，更是一場特殊的人生體驗。學應用心理學的他曾做過相關工作，但最終決定送外賣，這個工作相對自由，可以自行掌握接單時間，「每一單就像玩遊戲不停接任務一樣，目標很明確」。雖然不知道這次體驗什麼時候會結束，結束之後人生該去向何方，但老范說，迷茫和發愁或許是人生的常態。

紅星新聞報導，10月底，老范製作的一個視頻火了，這個題為「一個小縣城普通家庭的35年」的影片，在B站上有近400萬人看過，他用13分51秒記錄了自己的家庭故事，以近乎白描的敘述穿插老照片，許多網友說「普通」就是它最大的魅力。

事實上，老范開帳號之後第一條視頻就爆了，那是他開始送外賣的第一天，結束之後在海邊隨手錄了一段感想，也沒有腳本，想到什麼就說什麼，卻吸引超過17萬人點讚。

老范認為，視頻爆火可能有部分原因是「北師大碩士送外賣」這個噱頭。1991年出生的他是北師大應用心理學碩士，畢業後留在北京做過幾份和專業相關的工作，直到2023年離開北京，搬到了煙台。

在煙台，老范花了幾個月寫了一本「自娛自樂」的小書，沒有公開；後來搞了一個心理學工作室，教人怎麼提升幸福感，但因為沒經驗，課程也比較粗糙，最後也沒掙到錢。

等到積蓄花得差不多了，老范開始想著「還是得幹點活」，但他並不想回到全職工作的生活，想了很久，決定去青島送外賣。他在平台上註冊了帳號，花2200元（人民幣，下同，約311美元）買了輛電瓶車，在今年5月正式成為一名眾包外賣騎手。 送外賣時的老范。(取材自紅星新聞)

對從來沒有從事過體力勞動的老范來說，送外賣比想像中困難。第一天他跑了3個多小時，接了十單，賺了49元。第三天他摔了一跤，整個人被壓在車下，身上好多地方摔破了皮，但手上的訂單就快超時了，他只能推起車子繼續送。

老范每天基本上只能接20單左右，行情好的時候能賺150元。他每天從下午5時送到晚上10時，平均時薪20元左右，每天賺的錢能勉強應付他的開銷。有一天，平台給他派了很多遠距離訂單，一直跑到晚上11時才結束，他說整個人有點緩不過來的感覺，腰都直不起來，屁股也生疼。老范覺得，這種身體上的累，和他以前從事腦力工作時的累完全不一樣，但「我送每一單都很專注，就像玩遊戲不停接任務一樣，目標很明確。」

開始送外賣後，老范似乎對這個世界有了新的理解和認識，以前他站在旁觀者的視角，總覺得路上的外賣員騎車飛快，像不要命一樣，但自己開始送外賣後，才了解遵守交通規則與送單超時之間的兩難，「說實話都是為了掙錢」。

老范很清楚，送外賣不是長久之計，但他從沒覺得送外賣丟人，「自食其力，靠辛苦掙錢，沒什麼不好」。開始送外賣後，一個學姐給老范發來一句話：「你不用再活在符號裡面了」，這句話讓他記了很久。他的確覺得，現在活得更加真實，融入到了人裡面，而不是每天活在虛無縹緲的理論裡。