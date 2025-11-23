奧斯卡名單不見「哪吒2」 片方沒報名 美媒：原本看好
奧斯卡主辦方學院22日公布最佳動畫長片獎「符合參評資格」名單，中國動畫電影「羅小黑戰記2」等共35部影片獲資格，但其中並沒有刷新影史動畫電影票房紀錄的「哪吒之魔童鬧海」（簡稱「哪吒2」）。據片方確認，他們沒有為該片報名奧斯卡角逐。
每日經濟新聞報導，學院官網列出的最佳動畫長片參選資格包括片長需超過40分鐘；全片內容呈現的動畫製作的比率至少達75%；影片必須在美國特定城市（洛杉磯、紐約（五區）、舊金山灣區、芝加哥、達拉斯-沃斯堡、亞特蘭大）的影院進行至少連續七天的商業放映，且每天在同一影院的排片至少三場。
這三條主要規定「哪吒2」都符合，那麼剩下的唯一可能性就是片方華人文化和北美發行方A24沒有報名參加第98屆奧斯卡獎最佳動畫長片的競逐。對於這一猜測，據華人文化方面確認，他們沒有為該片報名奧斯卡角逐。
有業內人士分析，「哪吒2」雖在票房上大獲成功，但可能在「動畫技術占比」環節遭遇爭議。例如，部分觀眾指出影片中部分場景疑似採用實拍+特效融合技術，若學院認定其「非純動畫製作」，則可能被排除在外。此外，奧斯卡對「原創性」要求極高，「哪吒2」作為系列續作，創新性是否超越前作也是評委考量重點。
「哪吒2」的缺席也令好萊塢媒體覺得有些匪夷所思。「好萊塢記者」的相關報導就特別指出，「哪吒2」、「柏靈頓：熊熊去秘魯」、「藍色小精靈大電影」三部原本被看好的作品，結果卻都榜上無名。
報導指出，此外，今年有86部電影有資格參選最佳國際影片，包括中國電影「南京照相館」和香港電影「破·地獄」。
另據澎湃新聞報導，而入選的35部動畫電影包括Netflix出品的「KPOP：獵魔女團」，該片已成為Netflix史上觀看量最高的電影；迪士尼的「瘋狂動物城2」以及霓虹影業出品的法國動畫「彩虹」（Arco）等。「羅小黑戰記2」是於今年9月5日進入北美院線放映。
