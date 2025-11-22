「在鄭州逛曼哈頓」成過去式 河南新規：地名不能再洋氣

河南發布新規，給地名「立規矩」。(取材自齊魯壹點)

「在鄭州 逛曼哈頓 ，去威尼斯辦事」，曾幾何時，這類刻意模仿外國地名的命名方式成為部分商業項目吸引眼球的捷徑，更造成地名辨識度混亂。近日河南 出台「河南省地名管理辦法」，明確指出不以外國人名、地名作地名，不以企業名稱或者商業名稱作地標。同時，符合條件的地名文化遺產將被依法列入非物質文化遺產保護範圍。

齊魯壹點報導，早在2019年，河南便已啟動不規範地名清理工作。當年9月，鄭州地名網發布「關於使用「金水升龍廣場」備案名稱的公告」，對鄭州市區的洋地名開始「動刀」。原來的「曼哈頓商業廣場」區域，將被更名為「金水升龍廣場」，相應的標牌陸續替換，地名也規避「大、洋、怪、重」。

「管理辦法」指出，地名使用應當標準、規範。一地多名的地名應當確定一個標準地名，一名多寫、一字多音的地名應當確定統一的用字和讀音。地名的命名應當含義明確、健康、不違背公序良俗；不以外國人名、地名作地名；不以企業名稱或者商業名稱作地標。

報導指出，汝州市廟下鎮西北部有一個村子叫「古城村」。根據清代道光年間「直隸汝州志」記載，古城村的歷史可以追溯到唐朝，當時在此地高崗上建有一座中岳廟，被稱為上廟。隨後，廟旁土崗下設客棧，始稱廟下店。因臨宛洛古道，聚居者漸多，這裡逐漸形成了繁華的街道，逐漸演變為現今的古城村。

為守護這類「有故事的地名」，「管理辦法」做了明確的規定：具有重要歷史文化價值、體現中華歷史文脈的地名，一般不得更名。列入地名保護名錄的地名一般不得更名，確需更名的，所在地縣級以上人民政府應當預先制定保護措施。

「地名文化是中華優秀傳統文化的重要組成部分，對於賡續民族血脈、增強民族歷史記憶和傳承中華文明具有重要的現實意義。」河南農業大學馬克思主義學院副教授韓東雲說，「管理辦法」的出台，為河南挖掘、傳承地名文化提供了制度保障，有助於將文化資源優勢轉化為發展優勢。

