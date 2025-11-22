我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

「在鄭州逛曼哈頓」成過去式 河南新規：地名不能再洋氣

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
河南發布新規，給地名「立規矩」。(取材自齊魯壹點)
河南發布新規，給地名「立規矩」。(取材自齊魯壹點)

「在鄭州曼哈頓，去威尼斯辦事」，曾幾何時，這類刻意模仿外國地名的命名方式成為部分商業項目吸引眼球的捷徑，更造成地名辨識度混亂。近日河南出台「河南省地名管理辦法」，明確指出不以外國人名、地名作地名，不以企業名稱或者商業名稱作地標。同時，符合條件的地名文化遺產將被依法列入非物質文化遺產保護範圍。

齊魯壹點報導，早在2019年，河南便已啟動不規範地名清理工作。當年9月，鄭州地名網發布「關於使用「金水升龍廣場」備案名稱的公告」，對鄭州市區的洋地名開始「動刀」。原來的「曼哈頓商業廣場」區域，將被更名為「金水升龍廣場」，相應的標牌陸續替換，地名也規避「大、洋、怪、重」。

「管理辦法」指出，地名使用應當標準、規範。一地多名的地名應當確定一個標準地名，一名多寫、一字多音的地名應當確定統一的用字和讀音。地名的命名應當含義明確、健康、不違背公序良俗；不以外國人名、地名作地名；不以企業名稱或者商業名稱作地標。

報導指出，汝州市廟下鎮西北部有一個村子叫「古城村」。根據清代道光年間「直隸汝州志」記載，古城村的歷史可以追溯到唐朝，當時在此地高崗上建有一座中岳廟，被稱為上廟。隨後，廟旁土崗下設客棧，始稱廟下店。因臨宛洛古道，聚居者漸多，這裡逐漸形成了繁華的街道，逐漸演變為現今的古城村。

為守護這類「有故事的地名」，「管理辦法」做了明確的規定：具有重要歷史文化價值、體現中華歷史文脈的地名，一般不得更名。列入地名保護名錄的地名一般不得更名，確需更名的，所在地縣級以上人民政府應當預先制定保護措施。

「地名文化是中華優秀傳統文化的重要組成部分，對於賡續民族血脈、增強民族歷史記憶和傳承中華文明具有重要的現實意義。」河南農業大學馬克思主義學院副教授韓東雲說，「管理辦法」的出台，為河南挖掘、傳承地名文化提供了制度保障，有助於將文化資源優勢轉化為發展優勢。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

河南 鄭州 曼哈頓

上一則

香港5科學家入選中國工程院院士 4人是數字技術領域權威

下一則

長沙胡耀邦紀念館重開 凸顯改革開放事業

延伸閱讀

河南男開奧迪到工廠 後頭為何跟著7輛奧迪 原因很搞笑

河南男開奧迪到工廠 後頭為何跟著7輛奧迪 原因很搞笑
河南商人遭警逼簽千萬調解協議 又被羈押8個月 獲判國賠

河南商人遭警逼簽千萬調解協議 又被羈押8個月 獲判國賠
河南88歲翁爆改輪椅 時速30、能跑百里不充電 背後有故事

河南88歲翁爆改輪椅 時速30、能跑百里不充電 背後有故事
孫雯胡驍案審理 聚焦假邀請函與涉台阻撓

孫雯胡驍案審理 聚焦假邀請函與涉台阻撓

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
王教授夫婦買房，家庭矛盾全面爆發。示意圖。（取材自都市快報橙柿互動）

上海教授夫妻向兒孫「借名買房」要不回來…更因1事心寒

2025-11-18 07:30

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增