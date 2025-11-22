我的頻道

武漢科大127年校慶 師生下湖撈1.5萬斤魚 魚王重9.2公斤

中國新聞組／北京22日電
姚昌榮捕獲一條8.7公斤的大魚，奪得「捕魚王」。（取材自光明日報）

11月21日，武漢科技大學迎來建校127周年，第11屆沁湖魚宴系列活動在該校黃家湖隆重啟幕；全校萬餘名師生一起抓魚、齊赴魚宴，學校同步直播，以勞動和美食共同慶祝校園傳統。師生捕魚共收獲1.5萬斤、10萬餘人圍觀，點讚量超百萬。

據九派、極目新聞報導，「沁湖魚宴」活動是武漢科技大學從2015年開始組織的年度傳統活動；如今，師生一起捕魚、撈魚、烹魚、吃魚已成為冬日校園的一道獨特文化風景。

報導指出，與往年不同，今年下水捕魚的隊伍中，首次出現校友和教師的身影。機械工程學院教師章健宇本碩期間都就讀於武科大，已享用了十年魚宴，今年他第一次與學生捕魚同樂，與學生並肩站到水邊，笑著說：「往年都在岸上當『指揮官』，今年可得親自下場，跟你們比比誰的眼力準、手速快！」

據報導，一番激烈角逐後，汽車與交通工程學院學生姚昌榮捕獲一條8.7公斤的大魚，一舉奪得「捕魚王」頭名。他從小與「魚」結緣，自小就幫著家人捕魚，高中時也聽說過沁湖魚宴，如今能代表學院參加十分榮幸。11點半，南園餐廳廣場人潮湧動，校長呂勇宣布魚宴開幕，並為「捕魚王」頒獎。

報導說，該校化工學院2000級校友宋合興則捕獲一隻重達9.2公斤的「魚王」。他表示，自己畢業20來年，今天代表25萬校友回家，希望全校師生年年有餘，萬事大吉。

武漢科技大學後勤保障部副部長崔濤稱，此次捕魚共收穫1.5萬斤，每年冬至前後，學校往沁湖中投放草魚、鰱魚、青魚等萬餘條魚苗。學校還會組織學生代表參與到餵養的過程中來，定期做水質檢測，十月底開始每天24小時全監控沁湖情況，保證魚兒健康成長。

