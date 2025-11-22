「毀童年」…中美合拍動畫「哪吒與變形金剛」將開播 網酸邪門

中美合拍動畫系列「我的哪吒與變形金剛」，將於12月6日在央視首播。（取材自九派新聞）

備受關注的中美合拍動畫系列「我的哪吒與變形金剛」昨正式官宣，將於12月6日在中央電視台少兒頻道首播。由於該項目2017年即啟動，2019年發布首支預告片後就沒有下文，一度被認為已無限期擱置，此次在項目啟動8年後終定檔，中外許多動漫迷期待不已，相關話題昨衝上微博 熱搜，也引來不少網民吐槽指哪吒和變形金剛的混搭「很邪門」、「哪吒可切換機甲形態」，「小時候的盜版連環畫照進現實」，「拜託別毀了我的童年」。

據央視少兒頻道官方昨發布消息，中美合拍動畫「我的哪吒與變形金剛」定檔12月6日至12月14日每晚8點30分播出，共52集。每日經濟新聞報導，「我的哪吒與變形金剛」由央視動畫與美國孩之寶公司聯合製作，將中國神話人物哪吒與美國變形金剛兩大經典IP進行跨界融合。於2017年7月立項，2019年公布預告，2024年調整片名，被視為「中美動畫合作的一座里程碑」。

該項目發布預告片後引發全球動漫迷與影迷的極大好奇，但此後便陷入沉寂，一度被認為已無限期擱置。此次定檔，距離立項時間已8年，期間經歷了多次延期，但合作雙方都未對外說明原因。

該部動畫改編自2003年播出的央視經典動畫「哪吒傳奇」，將家喻戶曉的中國神話角色與風靡全球的「變形金剛」科幻元素相結合。故事主角將包括哪吒、雷震子等傳統角色，反派則由原作中的石磯娘娘與霸天虎勢力聯手，共同展開一場跨越文化與時空的冒險。預告片畫面顯示，哪吒在劇中可變身為機甲形態，中國神話角色如石磯娘娘、土行孫等也以變形金剛形象登場。

作為一部由玩具巨頭孩之寶參與合作的項目，其商業布局早已啟動。圍繞該動畫形象開發的系列玩具及衍生品目前已在國內市場發售，涵蓋了變形金剛形態的哪吒、風火輪變形玩具等多個產品線。

相關話題昨衝上微博熱搜，引發熱議，有網民連打3個問號表示震驚，也有網民直呼「真正的魔丸和靈珠」，還有網民表示「雖然看起來很邪門，但這部是正兒八經的正版」，也有人搞笑吐槽：「在擎天柱（又譯柯博文）的精心照料下，車禍後的哪吒好了起來，兩人也逐漸產生了不一樣的感覺。直到某日哪吒發現背上的車軲轆印是擎秦天柱的輪胎特有的」，「小時候攤販賣的的盜版連環畫照進現實啊」，「我小時候還在地攤上買過孫悟空大戰奧特曼 ，變形金剛大戰哥斯拉，奧特曼大戰變形金剛，葫蘆小金剛大戰奧特曼」。