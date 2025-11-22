我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

「毀童年」…中美合拍動畫「哪吒與變形金剛」將開播 網酸邪門

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中美合拍動畫系列「我的哪吒與變形金剛」，將於12月6日在央視首播。（取材自九派新聞）
中美合拍動畫系列「我的哪吒與變形金剛」，將於12月6日在央視首播。（取材自九派新聞）

備受關注的中美合拍動畫系列「我的哪吒與變形金剛」昨正式官宣，將於12月6日在中央電視台少兒頻道首播。由於該項目2017年即啟動，2019年發布首支預告片後就沒有下文，一度被認為已無限期擱置，此次在項目啟動8年後終定檔，中外許多動漫迷期待不已，相關話題昨衝上微博熱搜，也引來不少網民吐槽指哪吒和變形金剛的混搭「很邪門」、「哪吒可切換機甲形態」，「小時候的盜版連環畫照進現實」，「拜託別毀了我的童年」。

據央視少兒頻道官方昨發布消息，中美合拍動畫「我的哪吒與變形金剛」定檔12月6日至12月14日每晚8點30分播出，共52集。每日經濟新聞報導，「我的哪吒與變形金剛」由央視動畫與美國孩之寶公司聯合製作，將中國神話人物哪吒與美國變形金剛兩大經典IP進行跨界融合。於2017年7月立項，2019年公布預告，2024年調整片名，被視為「中美動畫合作的一座里程碑」。

該項目發布預告片後引發全球動漫迷與影迷的極大好奇，但此後便陷入沉寂，一度被認為已無限期擱置。此次定檔，距離立項時間已8年，期間經歷了多次延期，但合作雙方都未對外說明原因。

該部動畫改編自2003年播出的央視經典動畫「哪吒傳奇」，將家喻戶曉的中國神話角色與風靡全球的「變形金剛」科幻元素相結合。故事主角將包括哪吒、雷震子等傳統角色，反派則由原作中的石磯娘娘與霸天虎勢力聯手，共同展開一場跨越文化與時空的冒險。預告片畫面顯示，哪吒在劇中可變身為機甲形態，中國神話角色如石磯娘娘、土行孫等也以變形金剛形象登場。

作為一部由玩具巨頭孩之寶參與合作的項目，其商業布局早已啟動。圍繞該動畫形象開發的系列玩具及衍生品目前已在國內市場發售，涵蓋了變形金剛形態的哪吒、風火輪變形玩具等多個產品線。

相關話題昨衝上微博熱搜，引發熱議，有網民連打3個問號表示震驚，也有網民直呼「真正的魔丸和靈珠」，還有網民表示「雖然看起來很邪門，但這部是正兒八經的正版」，也有人搞笑吐槽：「在擎天柱（又譯柯博文）的精心照料下，車禍後的哪吒好了起來，兩人也逐漸產生了不一樣的感覺。直到某日哪吒發現背上的車軲轆印是擎秦天柱的輪胎特有的」，「小時候攤販賣的的盜版連環畫照進現實啊」，「我小時候還在地攤上買過孫悟空大戰奧特曼，變形金剛大戰哥斯拉，奧特曼大戰變形金剛，葫蘆小金剛大戰奧特曼」。

奧特曼 微博

上一則

武漢科大127年校慶 師生下湖撈1.5萬斤魚 魚王重9.2公斤

下一則

中日關係惡化 北京日料店11月預約數 年減8成

延伸閱讀

等了8年中美合拍我的哪吒下月開播 網吐槽「很邪門」

等了8年中美合拍我的哪吒下月開播 網吐槽「很邪門」
劉揚偉證實鴻海與OpenAI合作 加州研發、俄州製造

劉揚偉證實鴻海與OpenAI合作 加州研發、俄州製造
公開活動替黃仁勳說話突收傳票 OpenAI執行長當場傻眼

公開活動替黃仁勳說話突收傳票 OpenAI執行長當場傻眼
武漢網紅橋造型抄襲「奧特曼」變身器？ 設計師親自回應

武漢網紅橋造型抄襲「奧特曼」變身器？ 設計師親自回應

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
王教授夫婦買房，家庭矛盾全面爆發。示意圖。（取材自都市快報橙柿互動）

上海教授夫妻向兒孫「借名買房」要不回來…更因1事心寒

2025-11-18 07:30

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增