我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

女畫家山西行道樹畫關公 城管勒令塗掉 文旅局歡迎審批後畫

中國新聞組╱北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名女畫家在山西行道樹畫關公像被城管勒令塗掉；運城文旅則稱，歡迎畫家在獲批後創作。(取材自極目新聞)
一名女畫家在山西行道樹畫關公像被城管勒令塗掉；運城文旅則稱，歡迎畫家在獲批後創作。(取材自極目新聞)

山西運城市中心街頭近日出現一則引發廣泛關注的藝術事件。一名女畫家在街邊樹木上創作關公及地方風光畫作，隨後遭城管要求塗掉；運城市文旅局則稱，歡迎她在獲批後創作。引發網民熱議。

極目新聞報導，畫家苗苗於11月19日至20日間，在運城市街邊多棵行道樹上完成了五、六幅繪畫作品，但第二天部分畫作被城管責令塗掉。城管綜合執法隊表示，私人不得在城市公共設施上隨意塗畫，若要創作須提前申請報備，以免影響市容。

苗苗表示，自己作畫的初衷是宣傳運城文旅資源與文化特色，包括鹽池映月的千年風光和關公故里的少年風骨，她強調這完全是公益行為，並非商業牟利。她坦言，對於被要求塗掉畫作感到意外，並表示今後會更加注意，事先與相關部門協調後再進行創作。

運城市文旅局對此回應，「如果有人願意為運城文旅及關公文化進行宣傳，我們非常願意合作。畫家在取得審批後，可以在合適地點創作，歡迎她的藝術參與。」苗苗表示，若獲文旅部門邀請，她願意繼續在運城進行藝術創作。

據報導，市民服務熱線在與城管部門溝通後也指出，目前城區並未對私人創作設置特例規定。城市美麗建設和公共藝術規畫均需經官方審批，只有取得批准的作品才允許在街道、建築或設施上創作，以保障市容整潔與公共安全。

法律專家認為，該事件涉及城市市容管理與公共藝術規範。河南澤槿律師事務所律師付建指出，根據《城市市容和環境衛生管理條例》等相關規定，任何單位或個人均不得在城市建築物、公共設施及樹木上隨意塗寫或刻畫。陜西恒達律師事務所律師趙良善補充，即使出於公益或文化宣傳目的，也需依法申請，否則屬違法行為。

此次事件在網路上引起市民討論，不少人對苗苗的藝術表現表示讚賞，認為街頭藝術能為城市增添美感與文化氣息。然而，也有市民表示，公共空間需要保持整潔，藝術創作應在合法審批範圍內進行。

一名女畫家在山西行道樹畫關公像被城管勒令塗掉；運城文旅則稱，歡迎畫家在獲批後創作...
一名女畫家在山西行道樹畫關公像被城管勒令塗掉；運城文旅則稱，歡迎畫家在獲批後創作。(取材自極目新聞)

河南

上一則

中日緊張 港校師生以安全為由取消赴日交流

下一則

王毅首度對高市開炮：絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車

延伸閱讀

大同雲岡石窟大佛冷到「流鼻涕」？景區回應了

大同雲岡石窟大佛冷到「流鼻涕」？景區回應了
女子遭家暴後被丟下土崖致死 家屬發聲：只希望判他死刑

女子遭家暴後被丟下土崖致死 家屬發聲：只希望判他死刑
山西女學生校門口買烤腸被副校長沒收鑰匙 大批民眾聲援打卡

山西女學生校門口買烤腸被副校長沒收鑰匙 大批民眾聲援打卡
法拉盛圖書館6日舉辦老年法律中文講座由華人社區律師必達．白安律師事務所主講

法拉盛圖書館6日舉辦老年法律中文講座由華人社區律師必達．白安律師事務所主講

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
王教授夫婦買房，家庭矛盾全面爆發。示意圖。（取材自都市快報橙柿互動）

上海教授夫妻向兒孫「借名買房」要不回來…更因1事心寒

2025-11-18 07:30

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增