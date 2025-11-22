女畫家山西行道樹畫關公 城管勒令塗掉 文旅局歡迎審批後畫

一名女畫家在山西行道樹畫關公像被城管勒令塗掉；運城文旅則稱，歡迎畫家在獲批後創作。(取材自極目新聞)

山西運城市中心街頭近日出現一則引發廣泛關注的藝術事件。一名女畫家在街邊樹木上創作關公及地方風光畫作，隨後遭城管要求塗掉；運城市文旅局則稱，歡迎她在獲批後創作。引發網民熱議。

極目新聞報導，畫家苗苗於11月19日至20日間，在運城市街邊多棵行道樹上完成了五、六幅繪畫作品，但第二天部分畫作被城管責令塗掉。城管綜合執法隊表示，私人不得在城市公共設施上隨意塗畫，若要創作須提前申請報備，以免影響市容。

苗苗表示，自己作畫的初衷是宣傳運城文旅資源與文化特色，包括鹽池映月的千年風光和關公故里的少年風骨，她強調這完全是公益行為，並非商業牟利。她坦言，對於被要求塗掉畫作感到意外，並表示今後會更加注意，事先與相關部門協調後再進行創作。

運城市文旅局對此回應，「如果有人願意為運城文旅及關公文化進行宣傳，我們非常願意合作。畫家在取得審批後，可以在合適地點創作，歡迎她的藝術參與。」苗苗表示，若獲文旅部門邀請，她願意繼續在運城進行藝術創作。

據報導，市民服務熱線在與城管部門溝通後也指出，目前城區並未對私人創作設置特例規定。城市美麗建設和公共藝術規畫均需經官方審批，只有取得批准的作品才允許在街道、建築或設施上創作，以保障市容整潔與公共安全。

法律專家認為，該事件涉及城市市容管理與公共藝術規範。河南 澤槿律師事務所律師付建指出，根據《城市市容和環境衛生管理條例》等相關規定，任何單位或個人均不得在城市建築物、公共設施及樹木上隨意塗寫或刻畫。陜西恒達律師事務所律師趙良善補充，即使出於公益或文化宣傳目的，也需依法申請，否則屬違法行為。