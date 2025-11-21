河南男開奧迪到工廠 後頭為何跟著7輛奧迪 原因很搞笑

我的頻道

中國新聞組／北京21日電
婚禮車隊跟著張先生的奧迪開到了工廠。（取材自瀟湘晨報）
婚禮車隊跟著張先生的奧迪開到了工廠。（取材自瀟湘晨報）

河南新鄉市封丘縣近日發生一起離譜事件，經營一家工廠的張姓男子像往常一樣開著奧迪車上班，抵達工廠停好車後，竟發現身後跟了一排婚車車隊，「當時我就意識到他們是跟錯車了」。張男覺得有意思，便將視頻發到網上，「覺得挺好玩，人家都是帶錯一兩個，我是帶錯一窩。」

瀟湘晨報報導，張男指出，當天早上駕車上班，快到工廠時在馬路上碰到了一排婚車車隊，「我從旁邊抄過去了，之後我也沒在意後邊，結果我到廠子裡，下車的時候有一個車直接過去了，我也沒看清是不是車隊的車，結果後邊又有一個，我反應過來，心想不對，這不是大路上結婚的嗎，再扭頭一看唰唰唰全來了，感覺不太對，我說肯定是跟錯車了。」

張男到達工廠門口，將車停好，「我後邊那個車以為我是帶路的頭車，我下了車，再後面那台車是一個女司機，她當時還沒有回過神，還問我怎麼停這兒了，我說『我怎麼停這兒了，到廠裡邊兒了咋不停這兒』，我感覺她當時挺尷尬的。」期間張男開門時一直回頭，「我也懵了，知道他們肯定是跟錯了，後面也沒再說啥，他們就直接調頭回去了。」

張男表示，當天正好出門早，碰到了這一幕，「當時我從最後一個抄到最前邊一個都沒有多久，他們七輛車都挨得很近，走得都很慢。我超到第一輛的時候沒看見那個花車，快到廠裡我就右轉了，他們就都跟著我右轉了。」

張男自己駕駛的是一台奧迪車，當天共有七台婚車跟錯地方，「我猜他們是跟丟了第一輛頭車，一直在尋找，我一加油從後邊直接跑過去了，估計他們沒看清我車上沒有綁小花，一看是奧迪感覺可能是車隊的車，覺得有人在前面帶路了，就加油門全部都跟著我跑。估計頭車是在大路上往前走，我右轉，他們就跟著右轉了。」

張男將視頻發到網上後引發網友熱議，有網友分享自己經歷，「去年過年，我一個髮小結婚，半夜去接親，12時出發，3時多回來時下雨，六輛寶馬去的，開回來15輛車，接三個新娘到小區裡了」，也有網友提議，「我建議接親的婚車司機建個群，新郎或者新娘發一個新娘家的定位，手機打開導航走，偏航就在群裡溝通」。

