連發南極遊視頻惹風波 俞敏洪：明年送基層員工去南極

新東方近日迎來32周年紀念，創始人俞敏洪在南極向全體員工發出一封全員信，祝賀新東方生日快樂，遭員工吐槽「你在南極看企鵝，我在工位當牛馬」。但俞敏洪懶理評論，連發10條遊玩視頻，而他乘坐的「夏古號」郵輪 也被扒出，最貴行程高達148萬元（人民幣，下同，約20.8萬美元）。

觀察者網報導，俞敏洪20日上午再度回應南極旅遊引發的爭議。他表示，允許員工吐槽是新東方的傳統，公司也一直鼓勵員工表達意見。員工如有不滿，說明自己和公司存在問題，應及時糾正。

俞敏洪在視頻中表示，「南極是一片純淨的土地，如果大家有機會，可以來看看。我打算明年冬天，選擇十個左右的新東方、東方甄選的基層優秀員工，加上東方甄選十個優秀會員，由公司支持到南極來看一看。」

針對南極遊單人價148萬元的說法，俞敏洪特別澄清，表示前往南極旅遊的費用因船隻、艙位不同而有差異，價格區間在5萬至30萬元之間，他所乘坐的夏古號價格在20萬至25萬元左右。

新東方16日迎來成立32周年紀念日，身處南極的俞敏洪給員工發內部信，信中五次提及南極。不少員工看到後對此吐槽「你在南極看企鵝，我在工位當牛馬」。

11月18日，俞敏洪連發10條南極遊視頻，分享他穿越德雷克海峽、在威德爾海乘坐衝鋒舟、偶遇帝企鵝等場景，感歎眼前是「夢幻般的南極冰川 」。俞敏洪18日晚再次社交平台上發布視頻，疑似回應爭議，表示：「這次應奚老師邀請來到南極，在深刻感受大自然壯美的同時，也一起探討了未來中國孩子自然教育的前景。新東方將成立專門的青少年探索中心，帶領孩子們探索大自然，以科學的方式讓他們理解自然、愛上自然、保護自然。針對青少年的南極考察之旅，也有望在明年冬天啟動。」

據悉，俞敏洪頻頻提及的同遊者奚志農是中國野生動物攝影師和環保主義者，「野性中國」工作室創始人，也是雲南省攝影家協會副主席。他的作品「尋找滇金絲猴」和「香格裡拉神秘之猴」等紀錄片在國內外享有盛譽。

有媒體分析稱，俞敏洪的南極之行或與新東方近來布局的文旅業務有關。該業務自2023年開始試水，經過兩年探索已逐漸成熟。

不同於傳統旅遊，新東方文旅主打高端的「遊學+文化旅遊」，既可與其出國諮詢和教育培訓業務的消費者形成聯動，也可通過直播帶貨銷售旅遊產品，形成業務閉環。

2025年，新東方文旅已推出多條成熟旅遊路線和數十個訓練營地，被視為繼出國與教育培訓、直播帶貨之後的又一增長點。俞敏洪曾表示，新東方文旅未來要做大，力爭成為新東方集團旗下第三家上市公司。

除南極外，近幾個月俞敏洪還到訪青海、瑞士、新疆 等地，也被外界解讀為「線路考察」。