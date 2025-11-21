我的頻道

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

全運會／蘇炳添生涯最後一戰 飛人謝幕「掛靴」繞場

中國新聞組／北京21日電
第十五屆全國運動會田徑項目男子4X100米接力決賽後，廣東隊選手蘇炳添向觀眾致意。（新華社）
第十五屆全國運動會昨舉行男子4×100米接力決賽，廣東隊拿下第四名，全場卻掌聲雷動，只因這是「亞洲飛人」蘇炳添職業生涯的最後一戰，他在賽後「掛靴」繞場，5萬餘名觀眾仍給了他最久最熱烈的掌聲，蘇炳添哽咽表示，退役後不會離開熱愛的田徑領域。昨退役謝幕的還有乒乓球名將馬龍助北京隊奪得男團金牌，為他填補上個人榮譽的最後空白；全場觀眾還見證了羽毛球「雅思組合」最後一次同場揮拍的珍貴時刻。

全運會田徑比賽昨迎來收官日，「蘇神」蘇炳添在其職業生涯謝幕戰─男子4×100米接力決賽中，帶領廣東隊以38秒71獲得第4名。賽後，場內響起經典粵語歌曲「講不出再見」為這位短跑傳奇的賽場生涯溫情收尾。據大公報報導，蘇炳添緩緩繞場向觀眾致意，並脫下腳上的跑鞋高高舉起，用「掛靴」標誌性動作，宣告他的職業運動員生涯落幕。

第十五屆全國運動會田徑項目男子4X100米接力決賽，廣東隊獲得第4名，圖為蘇炳添...
第十五屆全國運動會田徑項目男子4X100米接力決賽，廣東隊獲得第4名，圖為蘇炳添（右）在比賽中。（新華社）

面對現場的熱烈歡呼，蘇炳添表示，過去4年的堅守與備戰非常困難，「此時此刻，能夠在我的家鄉，和大家說一句再見，我感到非常榮幸。謝謝你們到來」。談及未來，蘇炳添表示不會離開熱愛的田徑事業，接下來將專注於青年人才培養，希望能為國家發掘、培育出一代又一代短跑領軍者，續寫中國田徑的輝煌。

蘇炳添感慨道，21年體育生涯，「我要感謝祖國的培養，也要感謝幫助我成長的多位教練」，他眼眶濕潤，聲音略帶哽咽，觀眾們紛紛鼓掌吶喊向其致敬。最後，蘇炳添高高舉起他一雙承載著21年生涯榮光的跑鞋，以「掛靴」動作謝幕。

2021年東京奧運上，蘇炳添在男子100米半決賽中跑出9秒83的成績，以小組第一名晉級決賽，刷新了亞洲紀錄。目前，他是暨南大學體育學院院長。蘇炳添早已透露自己將在2025年全運會後退役，他曾表示接下來可能換個賽道，換種方式，繼續在這個舞台上面幫助其他人。

北京隊選手馬龍（中）慶祝全運會男單比賽獲勝。他3比0戰勝上海隊選手周愷。（新華社...
北京隊選手馬龍（中）慶祝全運會男單比賽獲勝。他3比0戰勝上海隊選手周愷。（新華社）

對第六次征戰全運會的老將馬龍來說，自2005年起已在全運會賽場斬獲4金3銀4銅的成績，卻唯獨缺少一枚男團金牌。據央視新聞，馬龍昨在助北京隊以場數3：1擊敗上海隊，終於首度奪得男團金牌，填補上個人榮譽的最後空白。對球迷而言，這不僅是一場金牌爭奪戰，很可能也是最後一次在大賽賽場，目睹這位「六邊形戰士」身披戰袍、揮拍馳騁的模樣。從

全運會羽毛球混雙決賽中，鄭思維與黃雅瓊並肩出戰，這是觀眾最後一次見證「雅思組合」同場揮拍。從2017年正式搭檔以來，「雅思」的名字幾乎成了羽毛球混雙項目的代名詞，完成了「大滿貫」成就，直到昨天也是橫掃對手。

