「鬼滅」電影掃到颱風尾 在中票房跳水、上座率剩1%

快訊

中國新聞組／北京21日電
《鬼滅之刃》單日票房跌破一千萬元，上座率僅1% 。(取材自官方海報)
隨著日本首相高市早苗發表涉台言論，引發中國觀眾強烈不滿，動畫電影「鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲」電影票房開始走跌。該片17日上座率從前一日的8.6%驟降至3.1%，單日票房也從前一日的9000萬元(人民幣，約1266萬美元)跌至2500萬元(約351萬美元)左右，之後持續走跌，到了11月20日該片單日票房首次跌破一千萬元。

界面新聞報導，「鬼滅之刃」20日上座率只有1%，票房僅889萬元。自本月14日正式上映以來，該片依托IP積累的粉絲基礎，曾創下14.1%的上座率，最高單日票房達到1.4億元。

據貓眼數據預測，「鬼滅之刃」在24日上座率將小於0.1%，屆時單日票房將降至5萬元左右。截至目前，該片全球票房7.95億美元。其中，日本2.42億美元，北美1.33億美元，中國內地為6428萬美元。

中國電影評論學會副會長周星表示，日方如不撤回錯誤發言，日本電影在華紅利或將終結。周星稱，日本電影上座率大跌，意味著此類影片直接失去數億元潛在收入，長期可能影響日本動漫產業，「若日本政府想要促進日本經濟增長，就必須停止干涉中國內政，正視中國核心利益關切，以實際行動修覆中日互信」。

報導指出，受高市早苗言論影響的不止「鬼滅之刃」。據中國電影報指出，「蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們」「工作細胞」等進口日本影片將暫緩上映。經向影片引進方和發行方核實，此次調整是對日本進口片綜合市場表現與中國觀眾情緒評估作出的審慎決策。

日本 高市早苗

