我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

全運會／5天兩輸樊振東 王楚欽「繃不住了」用頭砸球台

中國新聞組／北京21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
王楚欽(後)輸給樊振東(前)瞬間情緒失控，俯身用前額重重砸向球台。(視頻截圖)
王楚欽(後)輸給樊振東(前)瞬間情緒失控，俯身用前額重重砸向球台。(視頻截圖)

全運會乒乓球男子團體金牌賽經過4場激戰，馬龍王楚欽所在的北京隊戰勝樊振東、許昕所在的上海隊，奪得冠軍。這也是北京隊時隔32年後再獲男團金牌。六戰全運會的馬龍拿到自己第五塊全運會金牌。雖然北京隊拿下冠軍，但是王楚欽五天內兩負樊振東，他賽後情緒失控，用頭撞向球台。動作之大，也讓球迷感受到他的不甘心。

來源：燎原體壇TV

青年報、新華網報導，北京隊的王楚欽與上海隊的樊振東在五天內迎來第二次直接交鋒，在男單賽事後，團賽裡的對決仍是由經驗更為豐富的樊振東拿下。

第一盤雙打比賽中，黃友政/馬龍戰勝許昕/周愷，北京隊1:0領先上海隊。第二盤比賽中，上海隊樊振東戰勝北京隊王楚欽。第三盤比賽中，馬龍戰勝周愷，大比分北京隊2:1上海隊。第四盤王楚欽戰勝許昕 ，最終，馬龍、王楚欽所在的北京隊戰勝樊振東、許昕所在的上海隊，奪得冠軍。

在樊振東與王楚欽的「巔峰對決」中，樊振東開局領先，王楚欽追至3平，之後兩人戰至5平、6平、8平，王楚欽一鼓作氣11:8拿下。次局，樊振東9:3來到關鍵分時，被王楚欽連追4分，上海隊請求暫停，暫停後樊振東11:7扳平局分。第三局，樊振東繼續加強落點變化，11:3速勝。第四局，不容再輸的王楚欽展開猛攻，兩人一度戰至5平。當樊振東以10:6領先拿到盤點時，王楚欽連追3球後仍以9:11落敗。樊振東再勝王楚欽，將兩隊大比分扳至1:1平。

因為比賽激烈，賽後也才出現王楚欽在輸球瞬間情緒失控，俯身用前額重重砸向球台的畫面。

報導指出，樊振東與王楚欽之間的關係並非如外界猜測的那般緊張。此前，樊振東曾評價王楚欽「現在整體能力和實力都是中國隊的絕對領軍人物」，而王楚欽也謙虛回應，表示自己仍需努力，這種良性競爭的氛圍，正是國乒長盛不衰的重要原因。

第十五屆全國運動會乒乓球男子團體金牌賽中，北京隊3比1戰勝上海隊，獲得冠軍。(新...
第十五屆全國運動會乒乓球男子團體金牌賽中，北京隊3比1戰勝上海隊，獲得冠軍。(新華社)
樊振東5天裡兩度戰勝王楚欽。(取材自青年報)
樊振東5天裡兩度戰勝王楚欽。(取材自青年報)

王楚欽 樊振東 馬龍

上一則

SU7車主提告 小米法務「背刺」雷軍：老董發的微博不算數

下一則

跟上內地腳步 香港官方電台停播日本動畫「工作細胞」

延伸閱讀

全運會／差0.04秒…吳艷妮百米欄只拿銀牌 淚撒頒獎台

全運會／差0.04秒…吳艷妮百米欄只拿銀牌 淚撒頒獎台
全運會／16歲陳妤頡「新女飛人」 包辦短跑2金

全運會／16歲陳妤頡「新女飛人」 包辦短跑2金
「劍神」打頭陣 蔡俊彥「守尾門」 港男子花劍隊摘全運首金

「劍神」打頭陣 蔡俊彥「守尾門」 港男子花劍隊摘全運首金
王曼昱擊敗孫穎莎 衛冕中國全運會女乒冠軍

王曼昱擊敗孫穎莎 衛冕中國全運會女乒冠軍

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」