全運會／5天兩輸樊振東 王楚欽「繃不住了」用頭砸球台

王楚欽(後)輸給樊振東(前)瞬間情緒失控，俯身用前額重重砸向球台。(視頻截圖)

全運會乒乓球男子團體金牌賽經過4場激戰，馬龍 、王楚欽 所在的北京隊戰勝樊振東 、許昕所在的上海隊，奪得冠軍。這也是北京隊時隔32年後再獲男團金牌。六戰全運會的馬龍拿到自己第五塊全運會金牌。雖然北京隊拿下冠軍，但是王楚欽五天內兩負樊振東，他賽後情緒失控，用頭撞向球台。動作之大，也讓球迷感受到他的不甘心。

來源：燎原體壇TV

青年報、新華網報導，北京隊的王楚欽與上海隊的樊振東在五天內迎來第二次直接交鋒，在男單賽事後，團賽裡的對決仍是由經驗更為豐富的樊振東拿下。

第一盤雙打比賽中，黃友政/馬龍戰勝許昕/周愷，北京隊1:0領先上海隊。第二盤比賽中，上海隊樊振東戰勝北京隊王楚欽。第三盤比賽中，馬龍戰勝周愷，大比分北京隊2:1上海隊。第四盤王楚欽戰勝許昕 ，最終，馬龍、王楚欽所在的北京隊戰勝樊振東、許昕所在的上海隊，奪得冠軍。

在樊振東與王楚欽的「巔峰對決」中，樊振東開局領先，王楚欽追至3平，之後兩人戰至5平、6平、8平，王楚欽一鼓作氣11:8拿下。次局，樊振東9:3來到關鍵分時，被王楚欽連追4分，上海隊請求暫停，暫停後樊振東11:7扳平局分。第三局，樊振東繼續加強落點變化，11:3速勝。第四局，不容再輸的王楚欽展開猛攻，兩人一度戰至5平。當樊振東以10:6領先拿到盤點時，王楚欽連追3球後仍以9:11落敗。樊振東再勝王楚欽，將兩隊大比分扳至1:1平。

因為比賽激烈，賽後也才出現王楚欽在輸球瞬間情緒失控，俯身用前額重重砸向球台的畫面。