5A級景區吸客出招 杭州靈隱寺景區下月起免門票

靈隱寺。（取材自新京報）

杭州西湖風景名勝區19日發布通告稱，自2025年12月1日起，靈隱飛來峰景區（含靈隱寺、永福寺、韜光寺）將免費開放，遊客可通過線上預約方式進入景區。與此同時，靈隱寺發布「杭州靈隱寺免香花券的通啟」。這意味著遊客無需再支付靈隱飛來峰景區45元（人民幣，下同，約6.33美元）門票和靈隱寺30元香花券，合計75元的費用將全部取消。

新京報報導，華略智庫高級研究員王寧表示，靈隱寺的免票政策，表面上是放棄了短期門票收益，實則是以引流為核心、推動區域文旅價值鏈延伸的經濟策略。杭州西湖早年免票已印證該模式可行，而靈隱寺無疑也具備復製這一路徑的充分潛力。目前，其周邊已形成民宿、茶社、非遺工坊等協同發展的文旅產業集群，展現出顯著的經濟拉動效應。

靈隱飛來峰景區將實行線上實名預約制，每日設有限額：工作日3.5萬人、雙休日5萬人、節假日6.5萬人，約滿即止。遊客需至少提前一天通過支付寶 或微信 搜索「杭州靈隱飛來峰」小程序預約入園名額，不支持當日預約。已購買2025年杭州公園年卡或杭州寺院年票的市民，在2025年12月31日前仍可憑年卡直接入園，無需預約。

據報導，時隔23年後再次放開景區免票，杭州文旅正在減少對「門票經濟」的依賴。據杭州西湖風景名勝區靈隱管理處數據，2024年靈隱寺門票收入約3.3億元。

值得關注的是，通過階段性免門票活動吸引遊客，已成為很多5A級景區的常用策略。其中，沂山風景區推出「山東省戶籍居民免門票」政策，迅速點燃省內遊客的出遊熱情。自10月9日政策實施以來，景區不僅在節後傳統淡季迎來客流回升，更在10月18日至19日接待遊客超1.2萬人次，形成一波錯峰出遊的小高峰。

報導稱，王寧表示，如何從單一「門票經濟」向「服務—體驗—文化」綜合價值輸出的轉變，近年來，不少景區已開始類似探索。在免票背景下，景區成長的關鍵不再依賴門票收入，而在於能否構建具有持續吸引力的高質量供給體系。這要求景區微更新、精運營，打造豐富的「小而美」項目集群。同時，免票也對景區管理提出更高要求，須建立科學的預約限流機制，在保障遊客體驗與控制承載量之間取得平衡，實現可持續發展。