「潛水表不建議潛水用」 小米售後一句話翻車了

中國新聞組／北京21日電
網友發現小米潛水手表進水。（視頻截圖）
網友發現小米潛水手表進水。（視頻截圖）

近日，網友自稱戴小米潛水表在海洋潛水時手表進水，售後維修後被告知「潛水表不建議潛水用」，引發熱議。南京一名律師19日公開發聲，質疑小米Watch S4 Sport（簡稱，小米潛水手表）存在虛假宣傳情形，他計畫提告小米潛水手表的品牌方。

華商報大風新聞報導，網友發文稱，自己年初前往國外某地海洋潛水，出發前購買小米的潛水手表。購買該款手表的原因是，小米品牌方宣傳可以最深潛水40米，對比同類型產品的價格性價比高。

「前三天每天三潛，手表的表現都不錯。第四天，我發現手表進水了。」該網友說，他聯繫售後，提出退貨申請。售後稱潛水表進水系人為因素損壞，不能退貨也不能免費維修。多次溝通後，小米售後同意免費維修，「郵寄維修時，要求維修原因不能寫『潛水進水』。後來修好了，售後明確告訴我，這塊小米潛水手表，他們不建議潛水用。」

此事引發網友熱議，有網友調侃道，「你每天潛水15米，3天就45米，超過了潛水40米的條件。」還有網友稱，「雷總可能沒想到，你買小米潛水手表後，真的會去潛水。」

20日，小米官方客服表示，支持休閒水肺潛水、自由潛水、儀表潛水。是否支持用戶在海洋潛水使用，在海洋潛水最大潛水深度是否係40米等問題，會協調技術專員回覆。

北京策略（南京）律師事務所的律師胡有路說：「這款手表其實不叫小米潛水手表，從功能介紹看，潛水只是其一個核心功能。」在說明書中，產品功能介紹提到，5ATM防水等級相當於水下50米深度，支持在泳池游泳、淺灘游泳，及其他淺水域的水上活動時佩戴。但不適用於熱水淋浴和桑拿，「這個說法和官方的宣傳存在一定的差異。」

胡有路表示，自己查閱一些資料後，認為小米品牌方在宣傳該產品時，可能存在誇大宣傳或虛假宣傳的問題，「小米是誇大宣傳了這款手表的潛水功效，還是該手表不具備潛水功能，品牌方係虛假宣傳，我只能通過訴訟去確認。」

「小米疑似存在『大字宣傳，小字免責』問題。」他說，在宣傳最大潛深40米的宣傳頁下方，有一行小字「鈦金屬米蘭尼斯表帶和編織戶外表帶，未做EN13319認證，不適用於潛水」。他不解道，手表和表帶是一體的，宣傳手表可以用於潛水，但表帶卻不適合潛水，「難道用戶潛水時，只能帶表盤下去嗎？」

胡有路表示，「我計畫於11月21日，向南京市某區法院遞交訴狀。」據了解，胡有路律師的「民事訴訟狀」，其起訴對象為「小米通訊技術有限公司」。

圖為小米潛水手錶的宣傳海報。（視頻截圖）
圖為小米潛水手錶的宣傳海報。（視頻截圖）

小米

