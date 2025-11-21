歧視低學歷？廣東1縣府招人管理垃圾 點名「博士優先」

廣東一縣環衛所招聘博士監管垃圾轉運站，入職等級為管理崗9級以上。 （抖音視頻截圖）

廣東省石興縣環衛局近日發布招聘公告，表示急聘「高層次人才」擔任垃圾運輸與儲存設施管理職位，並明確點名「博士優先」，消息引發中國網路熱議。外界批評此舉反映當前中國社會對學位的狂熱追求，也凸顯高等教育膨脹與就業市場不匹配的結構性問題。

上述公告是石興縣衛生局近日發布，內容稱該崗位需負責監督垃圾運輸、儲存設施與轉運站運作。法廣網引述南華早報指出，該職缺原本即為博士級人員設置。此要求立即引起不少學者與民眾質疑，認為環衛工作並不需要如此高的學歷。

北京一家教育研究機構所長熊炳奇表示，相關工作以學士或專業文憑即可勝任，「要求大學教職人員擁有博士學位是合理的。但在這種情況下，這是對資歷較淺者的歧視 ，也反映了學位價格普遍虛高的現狀。」

類似案例並非首次出現。南華早報曾披露四川一家燃氣公司，其抄表員與維修員中竟包含國際關係、經濟學等碩士畢業生，情況同樣凸顯人才供需失衡。

學歷升值與資格審查趨嚴亦在擴散。去年 10 月，經濟時報報導中國通過新法，規定具社會影響力者若談論金融、法律、醫療或教育議題，須具備相應專業資格。此舉加深社會普遍認知：學歷只是求職「入場券」，不再是競爭優勢。

中國最大的在線招聘平台之一「智聯招聘」2023年報告便指出，不少人誤以為學位等於就業保障，然而現實是門檻提高、優勢下降。

日本 地緣經濟研究所分析，中國社會已出現「高技能人才過剩」現象，合格學生比例反而壓過傳統意義上的「不合格學生」。在激烈競爭下，年輕人普遍延長學業，而企業則持續抬高學歷要求，形成惡性循環。這一切都得到了國家的鼓勵，「旨在通過激烈的國內競爭和尖端技術創新來支持生產力增長」。

教育競爭也蔓延至高校端。南華早報曾調查發現，不少大學為吸引尖子生，向錄取者提供巨額獎金。在此環境下，青年壓力倍增。華盛頓郵報 記錄一名北大社會學碩士生董家辰的心聲，他坦言求職前須完成多項實習、測試與訓練，才能達到企業對高學歷者的期望。

過度追求學歷的另一後果，是青年失業率居高不下。據南華早報報導，2025年9月，中國16至24歲群體的失業率約為18%，8月份更一度逼近19%。地緣經濟研究所更進一步觀察到了這一現象的另一個後果：「大量中國學生出國深造，從而輸出極具競爭力的中國教育體系，給國際社會帶來新的挑戰。」