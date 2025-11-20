北京上班男子在群裡轉發文章惹禍？ 遭湖南警跨省傳喚

我的頻道

中國新聞組╱北京20日電
北京一名男子因在微信群轉發一篇涉及湖南地方官員與教師的舉報文章，竟遭警方跨省傳喚。引發網友對跨省執法與程序正義的關注。(取材自大風新聞)

北京一名男子因在微信群轉發一篇涉及湖南石門縣地方官員與教師的舉報文章，竟遭當地警方跨省上門傳喚。事件牽涉的另一名女子朱女士，也因把該男子拉入微信群而同樣被跨省帶往詢問。最終，警方以「違法事實不成立」作出不予處罰處置，引發對跨省執法適當性與程序正義的關注。

大風新聞報導，事件源於朱女士對女兒在湖南石門縣就學期間「遭受不公待遇」的持續舉報。朱女士原居南寧，女兒2022年從當地轉學至石門縣讀初中，2023年升入當地高中。朱女士稱，孩子因與班主任發生矛盾，情緒受影響，被診斷患有重度抑鬱症。她向縣裡相關部門實名反映，調查結果認定「不屬實」。朱女士不服，持續提出舉報。

不久後，一篇由自稱「班主任前同事」撰寫、實名指控石門縣某部門領導與該班主任的博文在網上流傳。兩名被指涉者向警方報案，稱遭到網路侮辱、誹謗。當地警方隨即成立專案組調查。

今年9月，朱女士把網友「高洪波」拉進一個微信群。「高洪波」是山西人，目前在北京海淀區工作。他進群後看到相關博文，覺得內容「有意思」，便自行轉發至其他群。

9月22日，「高洪波」剛到單位上班，即被多名自稱石門縣公安民警的人員帶走，前往海淀區一處辦案點訊問至深夜，手機亦被沒收，一周後才被寄回。他說，突如其來的跨省傳喚，對他造成重大影響。

6天後，9月28日，朱女士在南寧上班時，也被石門縣警方以涉嫌侮辱、誹謗為由帶走。朱女士表示，自己從未轉發過該篇博文，也與相關兩名當事人並無往來，「只是拉了人進群」，質疑警方執法依據薄弱。

據報導，11月中旬，「高洪波」、朱女士兩人陸續收到石門縣公安局寄出的《不予處罰決定書》。警方認定，雖有證據證明「高洪波」是在被朱女士微信號拉入群後轉發博文，但無法證明朱女士要求對方轉發，因此違法事實不成立。

儘管如此，朱女士已向石門縣政府提出行政覆議，要求確認警方的跨省傳喚行為違法，並請求責令相關工作人員道歉及追責。石門縣政府回應，已依法受理其申請。

法律界則對此案的執法程序表達疑慮。陝西恆達律師事務所合夥人趙良善指出，跨省傳喚需具備初步證據及必要性，警方應優先採取異地協作，而非直接上門。他認為，本案最終以「違法事實不成立」結案，顯示早期調查證據不足，執法審慎性明顯欠缺，且在當事人單位公開傳喚，已對名譽與工作造成實質損害。

微信

