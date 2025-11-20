全運會／16歲陳妤頡「新女飛人」 包辦短跑2金

全運會女子200米，陳妤頡23秒02奪冠。（取材自全景體育）

第15屆全運會的田徑賽場上星光熠熠，不過最受注目的運動員不是蘇炳添或吳艷妮等知名巨星，而是年僅16歲的浙江小將陳妤頡。19日，陳妤頡在200米的比賽中後來居上，以23秒02的成績拿到冠軍，實現本屆全運會女子100米和200米金牌包攬。

來源：YouTube

香港 01報導，過去半年陳妤頡急速冒起，今年6月底她出戰全國田徑冠軍賽時，在女子100米決賽以11.29秒刷新全國少年紀錄，並擊敗她視為偶像的葛曼棋奪冠。這屆全運會她在100米決賽再次刷新紀錄勝出，19日晚上演的200米決賽再奪第一名，包辦今屆100米及200米兩面金牌，被媒體封為「天才少女」。

全景體育報導，決賽陳妤頡在第4道出發，比賽開始後，幾位選手之間幾乎是齊頭並進。彎道進直道後，湖北隊的朱俊穎處於領先的位置，陳妤頡和劉英蘭在身後緊追。衝刺階段陳妤頡實現了對朱俊穎的超越，劉英蘭不慎摔倒，退出領獎台的爭奪。最終陳妤頡以23秒02的成績率先衝過終點，朱俊穎第2名完賽，蔡燕婷第3個完成了比賽。

浙江隊的小將陳妤頡以23秒02的成績拿到金牌，湖北隊的朱俊穎23秒12刷新PB獲得銀牌，江蘇隊的蔡燕婷23秒19刷新賽季最佳獲得銅牌。

這屆女子100米決賽備受外界期待，34歲的名將韋永麗、28歲的葛曼棋，16歲的陳妤頡原本有望來一場中國三代女飛人大戰，可惜葛曼棋在準決賽後段受傷，就算晉級決賽亦未上陣。結果陳妤頡跑出11.10秒的新亞洲青年紀錄奪冠，韋永麗以11.37秒得亞軍。這場大戰過後，韋永麗隨即宣布退役。

香港01報導，陳妤頡由小學五年級開始練習田徑項目，2022年11月在浙江寧波鄞州區中小學田徑運動會以11.88秒的佳績贏得100米冠軍，開始為人熟悉。當時作為初中學生，她需要兼顧學業和練習，會趁每天放學和周末到寧波體校訓練。

教練吳亞存指出，陳妤頡從未缺席訓練。去年開始她成績愈來愈好，獲封為「最強初中生」，今年她表現更上層樓，6月全國田徑冠軍賽在一眾高手中奪冠，更是一夜成名。她視2023杭州亞運 百米女飛人葛曼棋為偶像，結果擊敗對方勝出，賽後得第三名的葛曼棋大讚陳妤頡的表現，大方地說：「很高興看到今天的結果，這證明了我們的後備人才儲備，也將激勵我們繼續前進！」