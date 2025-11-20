我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失去美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

全運會／16歲陳妤頡「新女飛人」 包辦短跑2金

中國新聞組／北京20日電
全運會女子200米，陳妤頡23秒02奪冠。（取材自全景體育）
全運會女子200米，陳妤頡23秒02奪冠。（取材自全景體育）

第15屆全運會的田徑賽場上星光熠熠，不過最受注目的運動員不是蘇炳添或吳艷妮等知名巨星，而是年僅16歲的浙江小將陳妤頡。19日，陳妤頡在200米的比賽中後來居上，以23秒02的成績拿到冠軍，實現本屆全運會女子100米和200米金牌包攬。

來源：YouTube

香港01報導，過去半年陳妤頡急速冒起，今年6月底她出戰全國田徑冠軍賽時，在女子100米決賽以11.29秒刷新全國少年紀錄，並擊敗她視為偶像的葛曼棋奪冠。這屆全運會她在100米決賽再次刷新紀錄勝出，19日晚上演的200米決賽再奪第一名，包辦今屆100米及200米兩面金牌，被媒體封為「天才少女」。

全景體育報導，決賽陳妤頡在第4道出發，比賽開始後，幾位選手之間幾乎是齊頭並進。彎道進直道後，湖北隊的朱俊穎處於領先的位置，陳妤頡和劉英蘭在身後緊追。衝刺階段陳妤頡實現了對朱俊穎的超越，劉英蘭不慎摔倒，退出領獎台的爭奪。最終陳妤頡以23秒02的成績率先衝過終點，朱俊穎第2名完賽，蔡燕婷第3個完成了比賽。

浙江隊的小將陳妤頡以23秒02的成績拿到金牌，湖北隊的朱俊穎23秒12刷新PB獲得銀牌，江蘇隊的蔡燕婷23秒19刷新賽季最佳獲得銅牌。

這屆女子100米決賽備受外界期待，34歲的名將韋永麗、28歲的葛曼棋，16歲的陳妤頡原本有望來一場中國三代女飛人大戰，可惜葛曼棋在準決賽後段受傷，就算晉級決賽亦未上陣。結果陳妤頡跑出11.10秒的新亞洲青年紀錄奪冠，韋永麗以11.37秒得亞軍。這場大戰過後，韋永麗隨即宣布退役。

香港01報導，陳妤頡由小學五年級開始練習田徑項目，2022年11月在浙江寧波鄞州區中小學田徑運動會以11.88秒的佳績贏得100米冠軍，開始為人熟悉。當時作為初中學生，她需要兼顧學業和練習，會趁每天放學和周末到寧波體校訓練。

教練吳亞存指出，陳妤頡從未缺席訓練。去年開始她成績愈來愈好，獲封為「最強初中生」，今年她表現更上層樓，6月全國田徑冠軍賽在一眾高手中奪冠，更是一夜成名。她視2023杭州亞運百米女飛人葛曼棋為偶像，結果擊敗對方勝出，賽後得第三名的葛曼棋大讚陳妤頡的表現，大方地說：「很高興看到今天的結果，這證明了我們的後備人才儲備，也將激勵我們繼續前進！」

香港 杭州亞運

上一則

倡「尊嚴死」、六四曾遭打壓 開國大將之女羅點點辭世

下一則

全運會／差0.04秒…吳艷妮百米欄只拿銀牌 淚撒頒獎台

延伸閱讀

全運會百米欄差0.04秒 吳艷妮拿銀痛哭

全運會百米欄差0.04秒 吳艷妮拿銀痛哭
「小女車神」李思穎全運單屆3金 港隊第1人 何詩蓓5分鐘摘2銅

「小女車神」李思穎全運單屆3金 港隊第1人 何詩蓓5分鐘摘2銅
中國全運會 鞏立姣奪下鉛球5連冠後宣布退役

中國全運會 鞏立姣奪下鉛球5連冠後宣布退役
王曼昱擊敗孫穎莎 衛冕中國全運會女乒冠軍

王曼昱擊敗孫穎莎 衛冕中國全運會女乒冠軍

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據