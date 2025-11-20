天津大哥急了…老婆撞臉高市早苗 網友喊話嫂子換髮型
天津一名大哥急了，原因很搞笑，竟是因為老婆「撞臉」發表涉台言論、惹出中日外交戰的高市早苗。視頻中，這位大哥盯著自家老婆看了半天，發現枕邊人居然神似高市早苗，當場那「破防」的模樣，把網友們都給逗樂了。
綜合媒體報導，最近天津一位大哥的視頻在網上火了，播放量嗖嗖飆到數百萬。視頻裡的大哥一臉不敢相信，圍著老婆轉了兩圈，嘴裡不停念叨，「這也太像了吧！我咋才發現呢？」那股子又無奈又好笑的勁兒，把天津人自帶的幽默勁兒全顯出來了。
評論區熱鬧起來了，有網友調侃，「大哥這心理陰影面積得有多大，以後看老婆怕是都要『出戲』了」，還有人支招，「建議嫂子換個髮型，給大哥減減壓，省得天天聯想」，還有網友逗趣喊話「別插手台灣海峽」。
這事兒能讓大哥這麼激動，可不單單是因為撞臉。而是最近高市早苗在台海問題上的操作--她先是在日本國會公然宣稱「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，明裡暗裡暗示要武力介入；就算中國方面已經嚴正交涉，她還硬氣地說「不打算撤回」言論，連日本媒體都忍不住批評她這話說得「極為輕率魯莽」。
