奇蹟…粵女手機掉新疆亂石堆 3年後被跨越5000公里送還

三年前手機丟失的地方。（取材自極目新聞）

在新疆 偏僻山谷裡遺失的手機，竟在三年後、跨越5000公里，被失主在廣東惠州重新接到手中。這段宛如電影情節的經歷，近日引發網友熱議。

極目新聞報導，失主「縱貫」表示，2022年7月19日，她與丈夫（當時為男友）及一名旅友徒步烏孫古道。途中因走錯方向誤入碎石坡，手機在拍照時被放在石頭上，幾步之後再回頭卻已不見蹤影。「應該是掉到石縫裡了，我們找了快兩個小時，那裡根本不是人走的地方，最後只能放棄」，她說，當時認定手機再也找不回來。

但今年11月15日，縱貫突然接到惠州自家小區物業的訊息，對方詢問她「是否曾在新疆丟過手機」，並發來了一張照片。「我整個人都懵了，怎麼可能？」她回憶仍感不可思議。

故事的另一頭，深圳小夥陳晵今年7月前往烏孫古道徒步。7月9日，他在一處陡峭的碎石坡停下準備拍照，意外看到地上躺著一支手機。「那裡完全是無人區，全是大石頭」，他說，手機殼已泛黃，縫隙間有紅色泥灰，但最醒目的是上頭掛著一張惠州某小區的門禁卡。

三年後撿到手機。（取材自極目新聞）

當晚，陳晵在營地嘗試替手機充電，雖能開機但無法解鎖。返家後，他取出手機卡想查詢號碼，但卡片早已註銷。雖然找到線索有限，他仍記得手機殼上那張門禁卡。

「我查了那個小區，心想總有一天可以去問問」，但工作繁忙，他一直沒有成行。直到今年10月，他剛好在惠州買了房，近日搬進新家後發現手機失主門禁卡的那個小區離他的新居僅4公里。

11月15日午後，他騎車前往該小區，聯繫物業代為查詢。物業很快聯絡上縱貫，這支在新疆無人區沉睡三年的手機終於回到主人手裡。

縱貫確認手機特徵後，激動到說不出話來。「完全沒想過能再見到它」，夫婦當晚便與陳晵約了吃飯，三人也因此成了新朋友。

此事在網路上掀起熱烈討論。許多網友驚嘆：「這是現實版的完璧歸趙」、「比中獎還難」，也有人感嘆：「最神奇的不是手機找回來，而是丟的人和撿的人原來就住得那麼近。」