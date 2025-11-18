「鬼滅之刃」救了中國冷清票房 卻傳將提前下檔 只上映10天

日本動畫「鬼滅之刃：無限城篇」14日在中國至今5日，票房突破人民幣4億元。（取材自潮新聞）

日本首相高市早苗 的「存亡危機事態」論，引起北京強烈不滿，這也蔓延至日本電影赴中國上檔的問題。17日，中國電影報指，「蠟筆小新：熾熱的春日舞者們」、「工作細胞」等進口日本片將暫緩上映。同時，日本超人氣電影「鬼滅之刃劇場版無限城篇」近日在網路上出現「提前下檔」傳聞，但多方資訊顯示仍可正常放映，18日更有消息指最新的「密鑰」結束時間至23日23時59分。

魯中晨報指，網路流傳該片「第三段密鑰」已發布，最新密鑰有效至23日23時59分；早前網傳的「20號下映」屬不實訊息。在中國所謂的電影「密鑰」為影院播放加密電影拷貝的必要密碼，片方提供給影廳，內容包含檔期資訊，通常一次密鑰時間為一個月，如需延長上映須重新製作密鑰，惟「鬼滅之刃」此次的密鑰是分階段給出，每次有效期是2至3天。

關於下檔傳聞，小紅書上不少網友詢問影片是否會在20日撤檔，有人問「聽說鬼滅之刃20號就撤檔了」，「鬼滅之刃會提前下映嗎？有沒有工作人員來透露一下內部消息啊？」在此同時，上海松江區五龍影城17日晚發布「『砍殺』謠言」公告稱，影片不會撤檔，18日凌晨後會上掛20日後的密鑰，影院將繼續放映。

本報記者查詢中國知名的點評APP「大眾點評」的上海多影廳購票頁面，顯示多家影院仍排到23日的場次。其中，上影BOE-α超級影城（美羅城店）23日上午9時30分場次顯示「滿座」，而上海影城（SHO）23日下午15時場銷售亦達八至九成。

鬼滅於本月14日在中國上映，若真於23日下檔，在中國放映的時間將只有10天。