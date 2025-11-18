全運會／鉛球5連冠 鞏立姣官宣退役 將實現烤串自由

河北隊選手鞏立姣在15日比賽中。(新華社)

在第15屆全運會女子鉛球決賽賽場，36歲的河北選手鞏立姣以19米68的成績實現史無前例的全運會五連冠壯舉。鞏立姣17日回顧自己的運動生涯時說：「最開始時是追夢，然後是遺憾，最終是圓滿。」奪冠之後，她說要將這塊金牌獻給亡母。鞏立姣還確認，自己真的退役了。談到退役後最想做的事情，她開玩笑道：「實現烤串自由+留起長髮。」

北京青年報報導，被問到是否真的決定退役？鞏立姣說：「我肯定不打了。我今年備戰全運會，這中間遇到了很多事情，都讓我決定在全運會後不會再繼續了。因為每天都會有新的傷病出現，真的是堅持不下來了。」

對自己這麼多年精采的運動生涯，鞏立姣說：「運動生涯剛開始時是追夢，然後實現了（東京奧運 會獲得冠軍），這中間也有遺憾，最後是圓滿。遺憾指的是去年巴黎奧運 會時，當時我各項指標都是往年來最好的，但突遇腰傷，打著封閉上場。我在賽前一個月，其中有半個月的時間沒怎麼練，整個肌肉都是鬆的狀態，導致最後沒有達成目標。」

她表示，當然，全運會五連冠的成績，已經是職業生涯不能再圓滿的結束方式了。這也算是對巴黎奧運會的一個彌補。