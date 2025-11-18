我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

全運會／鉛球5連冠 鞏立姣官宣退役 將實現烤串自由

中國新聞組／北京18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
河北隊選手鞏立姣在15日比賽中。(新華社)
河北隊選手鞏立姣在15日比賽中。(新華社)

在第15屆全運會女子鉛球決賽賽場，36歲的河北選手鞏立姣以19米68的成績實現史無前例的全運會五連冠壯舉。鞏立姣17日回顧自己的運動生涯時說：「最開始時是追夢，然後是遺憾，最終是圓滿。」奪冠之後，她說要將這塊金牌獻給亡母。鞏立姣還確認，自己真的退役了。談到退役後最想做的事情，她開玩笑道：「實現烤串自由+留起長髮。」

來源：YouTube

北京青年報報導，被問到是否真的決定退役？鞏立姣說：「我肯定不打了。我今年備戰全運會，這中間遇到了很多事情，都讓我決定在全運會後不會再繼續了。因為每天都會有新的傷病出現，真的是堅持不下來了。」

對自己這麼多年精采的運動生涯，鞏立姣說：「運動生涯剛開始時是追夢，然後實現了（東京奧運會獲得冠軍），這中間也有遺憾，最後是圓滿。遺憾指的是去年巴黎奧運會時，當時我各項指標都是往年來最好的，但突遇腰傷，打著封閉上場。我在賽前一個月，其中有半個月的時間沒怎麼練，整個肌肉都是鬆的狀態，導致最後沒有達成目標。」

她表示，當然，全運會五連冠的成績，已經是職業生涯不能再圓滿的結束方式了。這也算是對巴黎奧運會的一個彌補。

退役後想做些什麼事情？「減肥，留長髮。實際上已開始減肥了，到現在我只吃了一頓飯，主要是因為不餓，我比賽前已經輕了4斤(約2公斤)，我想先減20斤，給自己定個小目標。」她說，「當然，自己也有想吃的東西，比如烤串，以前做運動員時絕對不能吃燒烤的，但現在可以了。我覺得之後要實現烤串自由了，哈哈。」

河北隊選手鞏立姣16日在奪冠後慶祝。(新華社)
河北隊選手鞏立姣16日在奪冠後慶祝。(新華社)
河北隊選手鞏立姣16日在頒獎儀式上。(新華社)
河北隊選手鞏立姣16日在頒獎儀式上。(新華社)

巴黎奧運 東京奧運

上一則

加強維護、提升質量 布達拉宮12月1日起 採周一閉館制

下一則

全運會／男子單槓 張博恆奪個人首枚全運會金牌

延伸閱讀

中國全運會 鞏立姣奪下鉛球5連冠後宣布退役

中國全運會 鞏立姣奪下鉛球5連冠後宣布退役
潑墨畫家陳菊美 3度入選巴黎秋季沙龍展

潑墨畫家陳菊美 3度入選巴黎秋季沙龍展
王曼昱擊敗孫穎莎 衛冕中國全運會女乒冠軍

王曼昱擊敗孫穎莎 衛冕中國全運會女乒冠軍
全運會／「神仙打架」巔峰對決 樊振東4：2逆轉王楚欽

全運會／「神仙打架」巔峰對決 樊振東4：2逆轉王楚欽

熱門新聞

一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
楊先生花錢相親六次未成，要求退費。（取材自@都市接到辦）

35歲高校師花7980元相親6次全敗 女方都說受不了這個…

2025-11-11 07:30
西班牙國王訪華，陪同出行的王后雷蒂西亞成為媒體追焦中心。圖為兩人抵達成都機場。（視頻截圖）

高顏值王室訪中 西班牙王后氣場炸裂 全身黑衣透露訊息

2025-11-11 01:28

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費