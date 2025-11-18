全運會／男子單槓 張博恆奪個人首枚全運會金牌

湖南隊選手張博恆17日在比賽後慶祝。(新華社)

14.860分，17日在第15屆全運會男子單槓決賽中， 湖南隊體操名將張博恆奪得冠軍，這也是他首次登上全運會最高領獎台，並在本屆全運會囊括1金4銀。江蘇隊何翔14.120分銀牌，北京隊肖若騰14.040分銅牌。

新華社報導，全運會體操比賽17日在廣東肇慶收官，當日共決出五個單項冠軍。其中，張博恆在男子單槓決賽獲勝，贏得個人在本屆全運會首金；廣東體操新星柯沁沁延續強勢表現，在女子平衡木決賽中奪金。

在男子跳馬比賽中，浙江選手陳憶路第六位出場，憑藉穩定出色的發揮，以總分14.260奪金。貴州隊陳治龍、上海隊張智善分別獲得銀牌、銅牌。當晚的男子雙槓決賽中，四川隊鄒敬園在自己的強項表現搶眼，以15.240分登頂，本屆全運會2金1銅收官。張博恆、江蘇選手侍聰分列第二、三名。

男子單槓決賽是當晚焦點，此前比賽日未能摘金的張博恆出戰。他做出多個高難度動作，平穩落地之後緊握雙拳慶祝，以14.860分奪冠。江蘇隊何翔、北京隊肖若騰分獲銀牌、銅牌。

「這一路走來有很多感受，自己調整了心態，也不斷激勵自己。」張博恆賽後說。