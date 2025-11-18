我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

全運會／男子單槓 張博恆奪個人首枚全運會金牌

中國新聞組／北京18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
湖南隊選手張博恆17日在比賽後慶祝。(新華社)
湖南隊選手張博恆17日在比賽後慶祝。(新華社)

14.860分，17日在第15屆全運會男子單槓決賽中， 湖南隊體操名將張博恆奪得冠軍，這也是他首次登上全運會最高領獎台，並在本屆全運會囊括1金4銀。江蘇隊何翔14.120分銀牌，北京隊肖若騰14.040分銅牌。

新華社報導，全運會體操比賽17日在廣東肇慶收官，當日共決出五個單項冠軍。其中，張博恆在男子單槓決賽獲勝，贏得個人在本屆全運會首金；廣東體操新星柯沁沁延續強勢表現，在女子平衡木決賽中奪金。

在男子跳馬比賽中，浙江選手陳憶路第六位出場，憑藉穩定出色的發揮，以總分14.260奪金。貴州隊陳治龍、上海隊張智善分別獲得銀牌、銅牌。當晚的男子雙槓決賽中，四川隊鄒敬園在自己的強項表現搶眼，以15.240分登頂，本屆全運會2金1銅收官。張博恆、江蘇選手侍聰分列第二、三名。

男子單槓決賽是當晚焦點，此前比賽日未能摘金的張博恆出戰。他做出多個高難度動作，平穩落地之後緊握雙拳慶祝，以14.860分奪冠。江蘇隊何翔、北京隊肖若騰分獲銀牌、銅牌。

「這一路走來有很多感受，自己調整了心態，也不斷激勵自己。」張博恆賽後說。

女子平衡木決賽中，廣東選手柯沁沁發揮出色，以14.440的全場最高分奪金。浙江隊張欣怡、張清穎分獲銀牌、銅牌。在女子自由體操決賽中，湖北選手趙佳怡憑藉優美靈動的舞姿折服現場觀眾和評委，最終奪取金牌。柯沁沁和來自湖南的張祺分獲銀牌和銅牌。

湖南隊選手張博恆17日在比賽中。(新華社)
湖南隊選手張博恆17日在比賽中。(新華社)

上一則

全運會／鉛球5連冠 鞏立姣官宣退役 將實現烤串自由

下一則

關係緊張 2大日片在中國暫緩上映 鬼滅之刃雖熱映將提前下檔

延伸閱讀

中國全運會 鞏立姣奪下鉛球5連冠後宣布退役

中國全運會 鞏立姣奪下鉛球5連冠後宣布退役
國際模特大賽廣東賽區「豐腴大媽」奪冠 網友崩了

國際模特大賽廣東賽區「豐腴大媽」奪冠 網友崩了
王曼昱擊敗孫穎莎 衛冕中國全運會女乒冠軍

王曼昱擊敗孫穎莎 衛冕中國全運會女乒冠軍
全運會／「神仙打架」巔峰對決 樊振東4：2逆轉王楚欽

全運會／「神仙打架」巔峰對決 樊振東4：2逆轉王楚欽

熱門新聞

一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
楊先生花錢相親六次未成，要求退費。（取材自@都市接到辦）

35歲高校師花7980元相親6次全敗 女方都說受不了這個…

2025-11-11 07:30
西班牙國王訪華，陪同出行的王后雷蒂西亞成為媒體追焦中心。圖為兩人抵達成都機場。（視頻截圖）

高顏值王室訪中 西班牙王后氣場炸裂 全身黑衣透露訊息

2025-11-11 01:28

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費