我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

模特大賽廣東賽區 大齡、豐腴女子奪冠 網友坐不住了

中國新聞組／廣州18日電
第28屆國際模特大賽廣州區冠軍讓網友傻眼。（視頻截圖）
第28屆國際模特大賽廣州區冠軍讓網友傻眼。（視頻截圖）

廣東深圳近日一場國際模特大賽結果讓網友集體崩了，相關視頻顯示，一名看起來歲數偏大、身材豐腴的女子拿下冠軍。比賽結果讓網友炸鍋，有人直言是「審美的退化」、「妖風還是吹到廣東來了」、「還是廣東孝順，人家捧閨女，這是捧娘」。還有人懷疑獲勝的女子是贊助商老闆娘，「在外國是比美比身材，來這裡就是比錢比後台了」。

@pzhoyuot5875

国际模特大赛广东冠军🏆#干货分享 #海外生活 #海外华人

♬ 原聲 - 炒股养家

來源：tiktok

據了解，該場賽事為第28屆國際模特大賽中國總決賽，由世界時尚模特組織國際模特大賽組委會與鄧梨/國際名模聯合主辦，在全國設立多個分賽區，總決賽則在深圳舉辦。這場總決賽的亮點不止於T台比拚，賽事還將全程嵌入影視演員海選。

廣東地區冠軍穿著中國風服飾畫面。（視頻截圖）
廣東地區冠軍穿著中國風服飾畫面。（視頻截圖）

主辦方透露，本次將同步投入五部網路短劇進行連拍，旨在打通時尚模特向影視演員轉型的通道。大賽比拚環節將圍繞T台走秀、平面拍攝、綜合素質展示等，全方位考察選手的專業能力與鏡頭表現力；而多名著名導演、製片人將親臨現場，在賽事過程中同步選拔短劇角色演員，為優秀選手提供直接對接影視資源的機會。

廣東地區冠軍穿著露肚裝畫面。（視頻截圖）
廣東地區冠軍穿著露肚裝畫面。（視頻截圖）

然而比賽結果讓網友跌破眼鏡，根據網路流出的視頻和照片，編號15號的選手最終得到廣東冠軍。有網友說，「皇冠配禮服的氣場，旗袍秀的東方韻味，15號選手把成熟姐姐的魅力焊在了舞台上」、「大齡姐姐的逆襲」。

但更多人對這樣的結果並不認可，嘲諷「誰給錢，誰就是標準」、「選模特還是選媽咪」、「今年評委的口味從南到北都變了嗎？」、「廣場舞大媽終於霸氣四射地粉墨登場，眼瞅著就能在明年的春晚上亮相了」。

中國選美賽事引發爭議不是第一樁，日前全球中華小姐2025網路總決賽的遼寧冠軍、2025環球國際小姐中國總決賽的「最美身材獎」得主也曾引發群嘲，也讓網友質疑現在參賽者「關係戶」太多，所謂的「多元審美」根本是「多元潛規則」。

網友批評該名參賽者像大媽。（視頻截圖）
網友批評該名參賽者像大媽。（視頻截圖）

上一則

關係緊張 2大日片在中國暫緩上映 鬼滅之刃雖熱映將提前下檔

下一則

俞敏洪南極發「雞湯信」 新東方加班員工酸：太燙了

延伸閱讀

國際模特大賽廣東賽區「豐腴大媽」奪冠 網友崩了

國際模特大賽廣東賽區「豐腴大媽」奪冠 網友崩了
00後女孩中考失利後逆襲成世界冠軍 當選全球技能大使

00後女孩中考失利後逆襲成世界冠軍 當選全球技能大使
粵浙小學生秋假出遊「占領」長沙 岳麓山有「一億人」

粵浙小學生秋假出遊「占領」長沙 岳麓山有「一億人」
貴州文化旅遊與影視推介會 在洛杉磯舉行

貴州文化旅遊與影視推介會 在洛杉磯舉行

熱門新聞

一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
楊先生花錢相親六次未成，要求退費。（取材自@都市接到辦）

35歲高校師花7980元相親6次全敗 女方都說受不了這個…

2025-11-11 07:30
西班牙國王訪華，陪同出行的王后雷蒂西亞成為媒體追焦中心。圖為兩人抵達成都機場。（視頻截圖）

高顏值王室訪中 西班牙王后氣場炸裂 全身黑衣透露訊息

2025-11-11 01:28

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費