俞敏洪南極發「雞湯信」 新東方加班員工酸：太燙了

俞敏洪。（取材自潮新聞／視覺中國圖）

「老闆在南極，員工在加班。」這是不少網友在看到俞敏洪的最新全員信後的第一反應。新東方16日迎來32周年，創始人俞敏洪身處南極向全體員工發出一封全員信，「在這片遠離塵囂的純淨之地，我熱烈祝賀新東方32周年的生日快樂！」對此，有新東方員工稱，「無法共情」、「這老闆的雞湯太燙了」。也有網友認為，「作為老闆，少點雞湯，多點實際行動，給員工加薪才是最好的激勵。」

信中提到，俞敏洪在信中寫道：「此刻，我正站在南極的冰雪世界中。四周是浩瀚的潔白、翡翠般的冰山和無邊的寧靜。冰川 在陽光下閃爍著迷人的光芒，彷彿在無聲地訴說著時間的力量與堅守的意義。現在是南極時間11月16日上午6點鐘（北京時間16日下午5點），在這片遠離塵囂的純淨之地，我熱烈祝賀新東方32周年的生日快樂！」

界面新聞報導，俞敏洪借南極企鵝在極端環境中相互扶持、努力生存，類比新東方人面對困境時的團結與希望，回顧了新東方從北大一間簡陋教室起步，歷經風雨的創業歷程，鼓勵員工堅守初心，服務好學生與客戶，展望未來事業的發展。

另據正觀新聞報導，有新東方教育板塊員工透露，紀念日當天仍在上完課連夜加班做續費方案，看到信中對南極風光的描述「只覺得諷刺」。還有一些員工在社交媒體上表示，「無法共情」。

界面新聞報導指出，這封本是慶祝公司生日、激勵員工的公開信，卻引發諸多爭議。有網友認為，「作為老闆，少點雞湯，多點實際行動，給員工加薪才是最好的激勵」、「員工辛辛苦苦幹一年，抵不住老闆去趟南極的花銷，這老闆的雞湯太燙了」、「牛馬的努力成就了老闆就去哪裡就去哪裡」。