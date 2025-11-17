00後女孩中考失利後逆襲成世界冠軍 當選全球技能大使

魯靜怡。（取材自央視）

近期在克羅埃西亞舉行的世界技能組織全體成員大會上，來自中國的「00後」女孩魯靜怡成為全球11位「上海世賽全球技能夢想大使」之一，將與另外10位全球頂尖技能人才，一起宣傳明年在上海舉行的第48屆世界技能大賽。魯靜怡是河南 化工技師學院一名普通學生，獲聘原因是她在2024年9月拿下世界技能大賽化學實驗室技術項目的金牌，而此前的她曾因中考失利一度想放棄自己，如今逆襲成為世界冠軍，全因她打破自己心中的偏見。

據央視網報導，世界技能大賽被稱為「技能奧林匹克」，每兩年一屆，是目前全球地位最高、規模最大、影響力最大的職業技能競賽。魯靜怡拿到的是中國選手在化學實驗室技術項目的第二枚金牌。

2020年，魯靜怡來到河南化工技師學院，她是因中考失利，不得不來，當時沒考上理想的高中，心裡又有點對於職業學校的偏見，小時候聽到有人講，上技術學校出來都是不好的學生。

但魯靜怡逐漸接受了現實，後來也得益於她初中化學還可以，發現上課講得挺簡單的，她都能學會，也算找到自信了。化學帶給魯靜怡的自我認同帶來了正反饋的力量。因為成績優秀，她被選拔進入校隊培優班。2022年11月27日，同在河南化工技師學院學習，比魯靜怡高兩屆的姜雨荷獲得世界技能大賽特別賽化學實驗室技術項目金牌，實現中國該項目金牌「零」的突破。

「那一刻覺得離自己很近了，看到可能了，看到未來了」，魯靜怡說，她突然有了新的人生目標，「覺得我可以，那為什麼下一個不能是我呢？這想法一出我就堅定要參加比賽」，她說，她參加的項目比試，包括化學分析、電化學分析、儀器分析、有機合成、光路分析以及生物化學等五六個板塊，內容龐雜，但她過關斬將，2023年9月參加了全國選拔賽，以第四名的成績入選國家隊。

但她因為這個第四名對自己失去信心，後來在學姐兼教練的鼓勵下想開了，就想把這次出現的失誤當作下一次考核或者選拔的警醒，也給自己一個教訓。2024年3月，魯靜怡在集訓隊「五進一」選拔賽中拔得頭籌，代表中國出征在法國舉行的第47屆世界技能大賽，在來自近70個國家和地區的1400餘名頂尖技能選手參賽中，魯靜怡站上了最高領獎台。

魯靜怡說，她對職業學校的偏見在參加比賽的路上逐漸被打破了，因為通過職業學校的學習，自己提升了很多，也獲得了很多，「我想通過自己的成長故事，幫助更多人打破偏見。決定人生的，其實不是中考、高考 ，只要自己沒有放棄自己，其實有很多條路，都能夠走向成功」。