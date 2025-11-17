「唉」…女吐槽蘭州酒店借剪刀被監視 官號回應一字獲萬讚

網友製作了各種有剪刀的蘭州文旅宣傳圖。（取材自瀟湘晨報）

近日一名自稱大學老師的女子發視頻稱，她入住甘肅 蘭州某酒店，向前台借了剪刀要剪衣服，沒想到保安交給她剪刀後，稱長時間使用剪刀比較危險，限制她20分鐘用完，還守在房門口盯著等她交還剪刀，保安這種行為讓她非常害怕，就關上門向前台投訴，但未獲解決。此事引發熱議，不少網友理解酒店派專人出借剪刀的安全考量，認為保安很盡責，蘭州文旅一個「唉」字回應還引來網上一陣剪刀狂歡，網友紛紛逆風為蘭州製作文旅宣傳剪刀圖。

據瀟湘晨報報導，11月12日，一女子發視頻反映，入住蘭州某酒店，向前台借剪刀剪衣服。保安交給她剪刀後，讓她盡快用完，限制20分鐘，長時間用剪刀比較危險，並在門口等她。「感覺不可思議，用剪刀還要限定時間」，該女子稱，她不確定用多久，就說用完會立刻送還，「這時保安語氣變得有點威脅我的意思了，邊在門口踱步，邊瞟房間裡看你、說剪刀用長時間很危險」。

吐槽的女子。（取材自瀟湘晨報）

該女子稱，當時是晚上，保安這種行為讓她非常害怕，於是就關了門，向前台投訴該保安，但並未解決。不久後，同一名安保人員再次敲門索要剪刀，女子稱她不敢開門，只好再次聯繫前台，隨後機器人多次撥打房間電話，讓她更加害怕，她認為酒店沒有處理好此事。

「這個保安的行為，不僅是服務問題，而是讓所有像我這樣的獨行女性住客，產生恐懼的安全隱患」，她哽咽地說。該女子自稱是大學老師，同時兼職做廣告演員和帶貨主播。

涉事酒店工作人員表示，他們嚴格規定不能外借剪刀等利器給顧客，「當時可能是特殊原因，才借給了顧客」，事發後酒店給客人道了歉，客人已離店。沒有處罰涉事保安，他還在正常上班。

這段借剪刀視頻隨即上了微博 熱搜並引發熱議，不少網友對酒店派專人盯著房客使用剪刀的安全考量表示理解：「酒店一般不能借刀具之類的，怕出事」，「支持保安工作認真負責」，「之前在某酒店借過剪刀，只能當面用，不能帶走」，「保安很盡責。這年頭可不是誰會發帖子誰有理了」。也有網友認為酒店應加強與房客的溝通技巧。

蘭州文旅集團公司官方號在投訴視頻下方評論了一個字「唉」，成為點讚上萬的熱評，該公司還將官號簡介改為「金城蘭州歡迎您！沒剪刀！」。不少網友認為，這句話疑是對該女子借剪刀的「霸氣回應」，紛紛點讚並製作了各種有剪刀的當地文旅宣傳圖，「沒剪刀」成了熱梗。

11月16日，甘肅文旅廳官號也發了連發2條視頻，借剪刀做文旅宣傳：「甘肅除了剪刀，還有皚皚雪峰、瀚海戈壁……」。「甘肅的剪刀，剪出非遺藝術……」。