「上下午價格不一樣」 華強北商家：內存條炒成「黑金條」

內存條被炒成「黑金條」；圖為深圳華強北的 「華強電子世界」。（取材自21世紀經濟報導）

從今年4月至今，各類存儲產品價格普遍「翻倍式上漲」，有產品價格大漲3倍；更有商家表示，「上午和下午的價格都不一樣」，內存條已被炒成「黑金條」。

證券時報報導，深圳華強北的華強電子世界一名賣原廠內存條的商鋪老闆表示，「內存條已經不是一天一個價了，是一天幾個價，有時候上午和下午的價格都不一樣。」還有商鋪老闆甚至敏銳把握住這輪「存儲漲價周期」的到來，去炒股或者採用「壓貨不賣」的方式博取更高利潤。

「像這個產品，今年4月的時候價格還在1000元（人民幣，下同，約140美元）出頭，今天已經漲到了4200元（約591美元）一條，價格翻了3倍。」一位華強北商鋪老闆指著搭載國產的長鑫存儲第五代芯片（LPDDR5）的64GB內存條表示。

另一位主賣內存條和固態硬盤的商家表示，不同品牌、不同型號的產品，價格漲幅都不一樣，以16GB的DDR4內存條為例，年初的時候價格還不到200元（約28美元）一條，11月中旬報價已經超過400元（約56美元）一條，各類固態硬盤的價格也普遍呈現「翻倍式上漲」。

不少華強電子世界商鋪老闆，還表達了對存儲產品價格波動的焦慮，有商鋪老闆說，現在是「不敢進貨」，也「很難賣貨」，產品價格漲了但銷量在往下走。

在華強北銷售存儲產品的小李說，「存儲芯片價格漲得太猛，有人把我們賣的內存條比喻成『黑金條』。未來市場會怎麼走，我們也不確定，不少人都說會繼續漲，但已經也有人開始大量出貨回籠資金了。」

各類存儲產品價格飆升的背後是「供不應求」，蘇商銀行特約研究員高政揚表示，AI 算力基建的「爆發式增長」顯著拉動了存儲芯片的需求。TrendForce集邦諮詢分析師許家源指出，預計DRAM的整體需求和價格上漲動能會延續到2026年。

由於內存條和固態硬盤的價格上漲，華強北組裝電腦的商戶訂單量出現明顯下滑。一位電腦組裝商鋪的老闆表示，「很多時候一天就幾個客人，因為存儲漲價，組裝一台電腦的價格至少漲200元，最近幾個月訂單都很少」。

此外，存儲產品的漲價潮，影響的不僅僅是華強北的商鋪和AI服務器的建設，還有手機、平板、電腦等消費電子產品的價格。薩摩耶雲科技集團首席經濟學家鄭磊指出，「存儲產品價格大漲，會對下游手機、電腦等消費電子產品的成本產生直接影響，廠商將被迫提高產品售價，或者減少存儲配置、尋求替代方案」。