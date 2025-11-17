全運乒乓／「無排名的王者」 樊振東男單衛冕 王楚欽服了

樊振東在第十五屆全國運動會乒乓球男子單打金牌賽中奪得冠軍。（新華社）

昨天在廈門舉行的第十五屆全運會乒乓球男單決賽中，巴黎奧運男單冠軍、上海隊選手樊振東 以4比1戰勝海南隊選手林詩棟成功衛冕，奪得冠軍。加上之前在十五運中擊敗的王楚欽 ，退出世界排名的樊振東連續擊敗世界排名第一的王楚欽、排名第二的林詩棟，中國媒體及體育界人士評論稱，這枚金牌宣告超級大滿貫選手樊振東，即使「無排名」，依然是當今世界乒壇的最強男選手。

據人民日報，在昨舉行的十五運會乒乓球項目中，衛冕冠軍的樊振東迎戰首次闖入決賽的20歲新星、海南隊選手林詩棟，向著全運會個人第六金發起強力衝擊，最終以4比1輕鬆戰勝林詩棟。樊振東四次參加全運會乒乓球比賽，四次闖入男單決賽，成為全運會歷史上繼馬龍之後第二位在男單項目上實現衛冕的選手。

樊振東奪冠後謙虛地表示：「今天比賽遭遇了很大的困難，後面發揮得更好，愈打愈釋放，這給自己很大的信心面對之後的團體賽」，「每位運動員都渴望展現自己最好的一面，也都渴望拿下勝利。對我來說，不管失利、還是勝利，都能幫助自己成長和進步」。

中國青年報報導指出，這面金牌宣告28歲的樊振東依然是當今地表最強的乒壇男選手。自去年12月退出國際排名，樊振東沒有再參加任何一項國際比賽，但「哥不在江湖，江湖仍有哥的傳說」，此次他在全運會只能以4號種子出戰，仍以五戰全勝成功衛冕男單冠軍，包括在半決賽、決賽連續戰勝了世界排名前兩位的王楚欽和林詩棟。 第十五屆全國運動會乒乓球男子單打，冠軍上海隊選手樊振東（中）、亞軍海南隊選手林詩棟（左）、季軍北京隊選手王楚欽。（ 新華社）

失利後的王楚欽當時雖表情失望，但採訪中滿是服氣：「雖然東哥一年來沒有太多的比賽，但他依舊保持世界領先水平」，言談中盡是對樊振東的「服氣」。

另據極目新聞，從後輩的仰望到對手的服氣，樊振東收獲眾人偏愛的原因融在賽場內外的點滴細節中。第一，他會提攜後進，比如他常帶著男單18歲以下組亞軍周錦泉，周錦泉在多場比賽中打到決勝局並取勝，與平時跟在他身邊一起訓練學習不無關係；另外，樊振東自身的競技智慧與謙遜態度，更是人格魅力的體現；而且，他的賽後感悟沒有華麗辭藻，卻盡顯沉穩與清醒，他對比賽的極致追求，是對體育精神的深刻詮釋。