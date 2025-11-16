南寧地鐵站帥哥就地拉屎 網友為何朝聖還直呼感謝？　

南寧地鐵發生一位帥哥隨地如廁的事。 （視頻截圖）

近日，一段男子在廣西南寧地鐵站 大便的視頻在網上流傳，只見他在下地鐵後神情淡定地走到一個角落，脫下褲子就蹲在地上「解放」，完事後拉上褲子拍拍屁股就走人了。令人意外的是，在新聞的評論區下網友竟一面倒感謝這名男子，原因是事發後南寧地鐵站多了很多醒目的廁所指示牌，有網友稱「感謝這位勇士，平日這些標誌根本就找不到」、「別人的一個舉動，我們跟著沾光」，連他如廁的地點都成了網友打卡拍照熱點。

綜合瀟湘晨報等媒體報導，近日流出的視頻中可看到，一名戴著黑框眼鏡、身穿夾克、腳踩皮鞋、手中握著保溫杯的男子，在等車期間走向站台的一個角落，直接解開褲頭、鬆開皮帶、拉下褲子，然後蹲在地上大便，之後便揚長而去。而距離男子大便的地方不到兩米的距離，就有衛生間的標示。

@8world.news 一名男子在中国广西南宁的地铁站月台公共区域当众脱裤大便，然后穿上裤子离开，留下一滩排泄物，视频在网上引发热议。有网民质疑是否是厕所距离太远，也有人疑惑，他不用纸擦吗？排便 脱裤 地铁月台 中国 Auto translation might not be accurate. Click to see original. ♬ original sound - 8视界新闻网 - 8视界新闻网

當事情曝光後，不少人認為這名男子估計要「社死」了，沒想到新聞評論區卻一片歡樂，還有不少人留言感謝。

原來是事後南寧地鐵站多了很多醒目的廁所指示牌，讓人一下地鐵就能看到，有網友笑稱「覺得地鐵都有廁所，但每次去都找不到，這次看到標示，還要感謝這位靚仔的犧牲」、「拉屎事件利大於弊」、「全國各地網友都要歡迎你去地鐵站大便了」。 南寧地鐵裡多了很多醒目的廁所指示牌。（視頻截圖） 男子如廁的地方成為網友打卡熱點。（取材自紅星新聞）

另外，這名男子大便的地點也成了打卡點，「來晚了還要排隊」。在網友拍攝的視頻中，一名男子蹲在事發地點，旁邊有兩名女子在拍照，三人有說有笑，這種獵奇跟風也引起網友討論。

據了解，南寧地鐵表示，針對男子公然大便一事，目前已經清理了汙物，同時也做好了消毒工作，對於視頻為何會在網路上流傳這件事，已經排查核實，如果視頻是內部人員私自將監控外傳的話，這已經涉嫌違法。