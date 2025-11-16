中小學「秋假」帶火親子遊 上海迪士尼排2小時還沒進園

迪士尼排隊兩小時還沒進門。(取材自揚子晚報)

「早上7點就來排隊入園，結果9點多還在『繞湖』。」這兩天，上海迪士尼 度假區的「含浙量」和「含孩量」雙雙飆升。為什麼？因為11月12日起，浙江、四川多個地方的中小學放秋假，假期與周末相連，共五天，讓親子 遊火了。上海迪士尼被一大群浙江孩子占領了，直接把指定日門票搶至售罄，排隊近兩小時還沒進門，熱門項目排隊100分鐘起。不少網友調侃道，「這幾天的迪士尼有『1億人』，幾乎全是浙江的秋假大軍！」另外，四川、浙江多景區也因遊客量飽和限流。

揚子晚報報導，本想錯峰遛娃，結果成了「赴峰」打卡，在社交平台上，不少家長分享了15日在迪士尼感受到的「熱情」。「15日早上8點就進來了，繞了一個半小時，還沒有進入景區…」

不過這場「排隊大戰」，進入園區後才算正式拉開序幕。打開迪士尼官方APP，熱門項目的等待時長讓人直呼「震撼」，不少項目的排隊時間都超過了120分鐘。

其實，這場由浙江秋假引發的「迪士尼熱潮」，早有伏筆。多位家長說，自己早就計畫帶孩子玩轉迪士尼，可打開購票小程序時就已傻眼，11月12日至22日的指定日門票全部顯示「售罄」，輾轉找第三方渠道才得知，早在秋假通知發布當天，浙江家長就開啟了「掃票模式」，部分渠道的餘票三天前就被清空。

「連票都搶不到，可想這幾天的迪士尼是多麼的火爆。」一位家長說。

上海迪士尼的這波人流，預計還將持續到下周。接下來，溫州、金華、衢州、舟山等地也將陸續迎來秋假，上海迪士尼依舊是爸媽們的首選目的地。

也有家長因為搶不到上海迪士尼的門票，改變策略去周邊的樂高樂園。但事實是， 當天沈女士一家早起趕到樂園，排了一個多小時隊才入園，到傍晚出園時才玩了五、六個項目。

不止是上海迪士尼，這幾天中國不少熱門旅遊目的地和景區也被秋假大軍攻陷。九寨溝景區官方發布緊急預告，11月13日-16日的門票已經全部約滿，每天湧入的遊客量超過4萬人次，直接原因是四川首個中小學秋假。

不少旅遊從業者坦言，這股秋假流量大到有點出乎預料，最直接的影響就是旅遊產品價格直線飆升。有四川家長發現，在官方發布秋假通知之前，成都飛往多個城市的機票 價格還是典型的淡季低價，但等到秋假通知剛剛官宣，機票價格瞬間暴漲數倍，竟然跟五一、十一不相上下。

酒店價格同樣飆升。廣東佛山今年迎來首個中小學秋假，不少家長計畫帶孩子去省內熱門的長隆系旗下樂園遊玩，結果卻發現長隆多個酒店11月11日至17日全部爆滿。有家長在第三方渠道好不容易搶到一間房，結果卻被告知要加價1400元人民幣(約197美元)，讓家長難以接受。

另據澎湃新聞報導，浙江、四川在省內景區「學生免門票」、「家長可共享」等專屬優惠的拉動下，形成一波親子出遊潮，有多個景區因遊客量趨近或達到飽和而限流。