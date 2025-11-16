史上最年輕…易烊千璽奪金雞影帝 四度入圍終圓夢

11月15日晚，第38屆中國電影金雞獎頒獎典禮在福建廈門舉行。圖為易烊千璽憑藉「小小的我」獲得最佳男主角獎。（中新社）

第38屆中國電影金雞獎於15日晚間圓滿落幕，本屆最大亮點落在最佳男女主角獎項。24歲的易烊千璽憑藉電影「小小的我」奪下影帝，不僅首次封王成功，更打破2004年由劉燁創下的26歲最年輕影帝紀錄，成為金雞獎史上最年輕的影帝；影后則由宋佳以「好東西」二度封后。「好東西」獲得最佳故事片、最佳女主角和最佳女配角三項大獎，成大贏家。

來源：YouTube

易烊千璽至今已四度入圍金雞獎，今年在「小小的我」詮釋腦性麻痺患者，以細膩而具感染力的演出獲得評審青睞。他在台上致詞時表示，「小小的我」劇組規模小、如家人般一起度過許多難關，能憑這部作品獲獎格外有意義。他回顧自己12歲被選中進入演藝圈，如今正好滿12年，感謝這條路上的所有際遇，也希望未來能以更多作品回饋觀眾。他更不忘向觀眾喊話，希望大家支持他的新戲。

45歲的實力派女星宋佳則以「好東西」拿下最佳女主角，這是她繼2012年後再度抱回金雞獎影后。宋佳致詞時情緒激動，強調這座獎項屬於整個劇組，「演員永遠是一台戲，而不是一個人的戲。」她逐一點名合作演員，感謝彼此在拍攝期間的支持，也讓台下不少同劇演員感動落淚。

11月15日晚，第38屆中國電影金雞獎頒獎典禮在福建廈門舉行。圖為宋佳憑藉「好東西」獲得最佳女主角獎。（中新社）

宋佳回憶自己在2006年首次入圍金雞獎，感謝一路走來每一個角色、每一位合作夥伴帶給她的成長，也感謝願意走進電影院 的觀眾。她特別提到今年適逢中國電影120周年，能在這麼特別的年分獲獎更顯珍貴，並期盼所有電影人繼續努力，共同推動華語電影蓬勃發展。

「好東西」以幽默、輕盈的敘事，大膽犀利地展現成年人多樣化的愛情觀。(取材自微博)

香港 演員袁富華以61歲之齡奪得最佳男配角獎，成典禮一大亮點。他在獲獎感言中難掩激動，從震驚到眼圈泛紅，幾近哽咽地表示：「我是袁富華，今年61歲，已至耳順之年，此刻卻仍難掩心中的激動。」他衷心感謝金雞獎評委的認可，並談到在「水餃皇后」中飾演的「糖水伯」角色，強調其「幫助他人當作本分」的信念與自身從藝初心相契合。