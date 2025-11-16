我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

史上最年輕…易烊千璽奪金雞影帝 四度入圍終圓夢

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
11月15日晚，第38屆中國電影金雞獎頒獎典禮在福建廈門舉行。圖為易烊千璽憑藉「小小的我」獲得最佳男主角獎。（中新社）
11月15日晚，第38屆中國電影金雞獎頒獎典禮在福建廈門舉行。圖為易烊千璽憑藉「小小的我」獲得最佳男主角獎。（中新社）

第38屆中國電影金雞獎於15日晚間圓滿落幕，本屆最大亮點落在最佳男女主角獎項。24歲的易烊千璽憑藉電影「小小的我」奪下影帝，不僅首次封王成功，更打破2004年由劉燁創下的26歲最年輕影帝紀錄，成為金雞獎史上最年輕的影帝；影后則由宋佳以「好東西」二度封后。「好東西」獲得最佳故事片、最佳女主角和最佳女配角三項大獎，成大贏家。

來源：YouTube

易烊千璽至今已四度入圍金雞獎，今年在「小小的我」詮釋腦性麻痺患者，以細膩而具感染力的演出獲得評審青睞。他在台上致詞時表示，「小小的我」劇組規模小、如家人般一起度過許多難關，能憑這部作品獲獎格外有意義。他回顧自己12歲被選中進入演藝圈，如今正好滿12年，感謝這條路上的所有際遇，也希望未來能以更多作品回饋觀眾。他更不忘向觀眾喊話，希望大家支持他的新戲。

45歲的實力派女星宋佳則以「好東西」拿下最佳女主角，這是她繼2012年後再度抱回金雞獎影后。宋佳致詞時情緒激動，強調這座獎項屬於整個劇組，「演員永遠是一台戲，而不是一個人的戲。」她逐一點名合作演員，感謝彼此在拍攝期間的支持，也讓台下不少同劇演員感動落淚。

11月15日晚，第38屆中國電影金雞獎頒獎典禮在福建廈門舉行。圖為宋佳憑藉「好東...
11月15日晚，第38屆中國電影金雞獎頒獎典禮在福建廈門舉行。圖為宋佳憑藉「好東西」獲得最佳女主角獎。（中新社）

宋佳回憶自己在2006年首次入圍金雞獎，感謝一路走來每一個角色、每一位合作夥伴帶給她的成長，也感謝願意走進電影院的觀眾。她特別提到今年適逢中國電影120周年，能在這麼特別的年分獲獎更顯珍貴，並期盼所有電影人繼續努力，共同推動華語電影蓬勃發展。

「好東西」以幽默、輕盈的敘事，大膽犀利地展現成年人多樣化的愛情觀。(取材自微博)
「好東西」以幽默、輕盈的敘事，大膽犀利地展現成年人多樣化的愛情觀。(取材自微博)

香港演員袁富華以61歲之齡奪得最佳男配角獎，成典禮一大亮點。他在獲獎感言中難掩激動，從震驚到眼圈泛紅，幾近哽咽地表示：「我是袁富華，今年61歲，已至耳順之年，此刻卻仍難掩心中的激動。」他衷心感謝金雞獎評委的認可，並談到在「水餃皇后」中飾演的「糖水伯」角色，強調其「幫助他人當作本分」的信念與自身從藝初心相契合。

鍾楚曦獲得最佳女配角獎，她在發表感言時激動落淚，平復情緒後分享了自己面對失敗與質疑的心路歷程。「在過去的日子裡，我曾無數次在深夜裡懷疑自己：我真的適合當演員嗎？」她說道，直到遇到「好東西」中的「小葉」，才找到光明。鍾楚曦強調，勇敢並非天生無畏，而是經歷風雨後依然迎接明天的自己。

金雞獎得獎名單（部分） 資料來源：香港文匯報
金雞獎得獎名單（部分） 資料來源：香港文匯報

電影院 香港

上一則

對日經濟制裁？ 北京官媒連轟日相：中做好反制準備

下一則

遇政治寒流 「鬼滅」在中首映票房仍佳 官媒還正面評價

延伸閱讀

第38屆金雞獎揭曉 易烊千璽封帝 最佳故事片「好東西」

第38屆金雞獎揭曉 易烊千璽封帝 最佳故事片「好東西」
觀影說劇／新片扮人販子、預售不理想 胡歌恐遭滑鐵盧

觀影說劇／新片扮人販子、預售不理想 胡歌恐遭滑鐵盧
電影「三滴血」釋出終極預告 影迷為何為胡歌擔憂？

電影「三滴血」釋出終極預告 影迷為何為胡歌擔憂？
鍾楚曦搶位輾壓3影后 遭諷「鍾杵C」 工作室被負評灌爆

鍾楚曦搶位輾壓3影后 遭諷「鍾杵C」 工作室被負評灌爆

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
中國駐大阪總領事薛劍。（新華社）

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

2025-11-09 11:48

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英