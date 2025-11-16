杭州街頭有個上3道鎖的行李箱 半年了…警方為何沒輒？

警方讓行李箱保留在原位置。（取材自都市快報橙柿互動）

近日有網友爆料稱，在浙江杭州市中心杭州大廈旁邊街上，有一個至少鎖了半年的神祕行李箱，至今沒人認領或取走，擔心有安全顧慮。警方稱曾找鎖匠來開鎖，但行李箱多道鎖連鎖匠都打不開，只能繼續放著等主人自行取走。此事經媒體報導後，網友們批警方處理消極：「打不開就不開了，萬一裡面有爆裂物咋辦？」。最新消息是，警方已找到了行李箱的主人，對方稱是把行李箱當成存物點，暫時不會拿走。讓網友覺得更詭異。

據都市快報橙柿互動報導，有網友近日向其反映，稱這個白色大行李箱一直被不明人士放在杭州大廈旁邊，孤零零地被鎖在馬路邊的欄桿上，顯得神秘突兀。這個行李箱個頭蠻大，包邊的金屬塊已經滲出黃褐色的鏽跡，箱體上自帶兩道密碼鎖，提手上還拴著一根拇指粗的密碼鎖鏈，足足五位數的密碼。

這名網友表示，自己來這附近上班已經半年了，其和來來往往的人都好奇：這個行李箱為何鎖在這裡這麼久，背後有什麼不為人知的故事，希望媒體查清楚。幾個外賣小哥也說，很早就注意到這個行李箱了，大家都好奇這個行李箱有何來歷、為何鎖在地鐵 口？

該媒體記者在11月14日向杭州警方報了警，到現場的天水派出所黃警官表示，幾個月前就接到報警也來現場調查過，當時經過排查沒發現異常，還曾叫開鎖人士嘗試打開上面的密碼鎖，但沒能成功，「我們也很想知道箱子的主人是誰」。

足足五位數的密碼鎖。（取材自都市快報橙柿互動）

黃警官表示，那時決定還是讓行李箱保留在原位置，說不定箱子主人哪天想起來，會趕回來把它帶回家。可是幾個月過去，這個行李箱仍舊鎖在街頭，它的主人並沒趕來。經當天向上面請示，將和街道與城管部門協商，先將這個行李箱妥善保管起來，繼續等待它的主人出現。

另據極目新聞報導，天水派出所工作人員於11月15日表示，已找到行李箱的主人，對方稱箱內是生活用品，沒有危險品，「箱子主人知道放在那裡的，自稱偶爾會存取東西，當成了存物點，他已經放好幾個月了」。

對於目前這個進展，網友們紛紛當起偵探，猜測行李箱的來歷和裡面究竟放了什麼東西：「說明治安很好」，「其實是無處不在的攝像頭呵呵」，「警方找到的那位真的是行李箱的主人嗎？我懷疑主人可能遇不測，兇手打不開行李箱就乾脆放在哪裡」，「沒打開怎能確定裡面沒有易燃易爆物？警方太大意了」，「裡面有屍塊？」，「給抓去強制隔離了」，「箱主人不是進去了就是下去了」，「開鎖匠沒能打開，靠譜，密碼鎖什麼牌子」，「此前聽說有箱子放在霸王茶姬幾個月，沒幾天去看一眼，發現被店員扔了就出現了索要賠償」。