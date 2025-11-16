中國人形機器人也「內捲」？ 租金較年初高點暴跌9成

我的頻道

記者黃雅慧／即時報導
自人形機器人年初登上中國央視春晚扭秧歌後，在中國各地掀起機器人租賃風潮。圖為11月5日，第八屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式在國家會展中心舉行。圖為觀眾觀看宇樹科技G1格鬥機器人拳擊格鬥賽。（中新社）
中國機器人新創企業宇樹機器人開發的人形機器人自年初登上央視春晚扭秧歌後，就在中國各地掀起機器人租賃風潮，當時人形機器人租賃日租破人民幣萬元，還一機難求。但隨著機器人量產熱潮快速退去，如今租賃價格暴跌，3000元人民幣（約425美元）即可租到機器人加機器狗一天。有廠商稱，價格較高點跌幅更達九成。

微信公眾號「AI故事計畫」報導，機器人租賃商阿猛表示，很多客戶都希望借助人形機器人，為企業營造科技感。剛開始機器人租賃市場價每天約1萬元人民幣，接10單就能回本。而他2、3天就能接到1單，「靠著差價，我一個月能賺3、4萬。」不過，隨著機械人邁向量產，售價持續下探。為吸引顧客，機械人還不斷被打磨「才藝」，有的甚至「學」會「川劇變臉」。

今年下旬，中國多家機器人公司開始量產人形機器人，且價格持續下滑，比如10月，加速進化（Booster Robotics）推出人民幣2.99萬元的Booster K1；松延動力（Noetix Robotics ）更發布9998元人民幣起的機器人Bumi，連帶影響機器人租賃行情。

科技脈動轉向，深圳華強北市場最先知。藍鯨新聞報導，4月訪華強北機器人租賃中心，當時該區域幾乎全是機器人租賃相關的檔口。而9月再度探訪華強北時發現，此前遍布市場的機器人租賃檔口大多已撤場，難覓蹤影。深圳華強北一位機器人租賃老闆說，「現在機器人租賃生意不好做，已經沒有人租了，年初的熱度完全被透支，市場正在回歸理性。」

深圳機器人租賃從業人員表示，高階版（可跳舞）機器人的日租價已跌至每日3000元人民幣，而基礎版（揮手、走動等簡單功能）甚至低至每日2000元人民幣。相比過往的價格高點，跌幅最高達93.33%。

另根據科技媒體「豹變」報導，機器人租賃業者黎磊表示，當前客單價相較以往用「腰斬」一詞形容並不誇張。目前，租賃一台宇樹G1參加一場活動的租金一般在5000元上下，機器狗則在500至1000元左右，已經不足年初的一半。成本的回收期也從20天拉長到3個月左右。

盡管機器人租賃市場正在退燒，市場整併正在進行中，智元機器人、飛闊科技與上海電氣等三方在10月底共同宣布成立大陸首個全國機器人租賃聯盟，構建「產品+運營+金融」的新模式，推動尚處萌芽期的機器人租賃行業向標準化、規模化、定製化轉型。試圖將機器人租賃業從散兵游擊組建生態聯盟。

