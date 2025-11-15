月球表面也會生鏽？中國嫦娥6號月壤樣品發現赤鐵礦

中國科研團隊近日通過分析嫦娥六號採回的月背南極-艾特肯盆地月球樣品，首次發現大型撞擊事件成因的微米級赤鐵礦（α-Fe2O3）和磁赤鐵礦（γ-Fe2O3）晶體。圖為科研人員在月球樣品實驗室展示嫦娥六號月球樣品。（新華社資料照片）

中國國家航天局、山東大學、中國科學院16日聯合發布消息稱，科研團隊近日通過分析「嫦娥六號」採回的月背南極──艾特肯盆地月球樣品，首次發現大型撞擊事件成因的微米級赤鐵礦（α-Fe2O3）和磁赤鐵礦（γ-Fe2O3）晶體，揭示了全新的月球氧化反應機制，為月球科學研究重大突破，意味月球發現「鐵鏽」，研究分析可能與撞擊有關。

央視報導，該成果已發表在國際綜合性期刊「Science Advances」，將為後續月球科學研究提供重要科學依據，深化對月球演化歷史的認知。

研究提出，赤鐵礦的形成可能與月球歷史上的大型撞擊事件密切相關。大型撞擊形成瞬時高氧逸度氣相環境的同時，鐵元素在高氧逸度環境中被氧化，使隕硫鐵發生了脫硫反應，經氣相沈積過程形成微米級晶質赤鐵礦顆粒。

其中，該反應的中間產物為具有磁性的磁鐵礦和磁赤鐵礦，可能是南極──艾特肯盆地邊緣磁異常的礦物載體。該研究首次利用樣品證實了在超還原背景下月球表面存在赤鐵礦等強氧化性物質，揭示了月球的氧化還原狀態以及磁異常成因。

此前，中國科研人員在對嫦娥六號2克月壤樣品的精細分析中，成功識別出源自「CI型碳質球粒隕石」的撞擊殘留物。研究認為，此前在月球樣品中檢測到的特殊來源的水，很可能就來自這類隕石的撞擊貢獻。

據悉，嫦娥六號著陸的南極──艾特肯盆地，為太陽系岩石質天體上已知最大、最古老的撞擊盆地，其形成時的撞擊規模遠超月球其他區域，為探索特殊地質過程提供了獨特場景。而嫦娥六號是中國探月工程第六個探測器，於2024年6月登陸月球背面並帶回月球背面的採集樣品。