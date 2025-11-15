我的頻道

「紋身是潛在嫌犯」 柳州中專標語惹學生反感 網友卻力挺

中國新聞組╱即時報導
柳州一中專學校有關紋身的多條標語近日引發爭議。(取材自觀察者網)
柳州一中專學校有關紋身的多條標語近日引發爭議。(取材自觀察者網)

柳州一中專學校有關紋身的多條標語近日引發爭議，有網友反映，柳州市機械電子工業職業技術學校的電子屏幕上，稱「紋身在廣大師生眼裡是壞人、是潛在的犯罪嫌疑人、是心理變態（以醜為美）、是被社會嫌棄的人渣和垃圾。請大家遠離這些人！」引發學生強烈反感。但消息曝光後，網友卻幾乎一面倒，多數表示支持校方做法。

觀察者網報導，針對柳州市機械電子工業職業技術學校的電子屏幕顯示，「紋身在廣大師生眼裡是壞人」「請大家遠離這些人」，還有多條類似內容，掀起大批學生強烈反感跟討論。

校方目前都沒有回應，柳州市教育局則表示，接到上述反映後，教育局相關科室已經與學校溝通，撤掉了標語，具體要等相關科室的處理結果。

對此，不少網友紛紛表示支持學校，「中專這種學校就直白地把紋身害處告訴學生，是對學生負責的表現」、「沒錯啊，這還用質疑嗎？」、「大部分人結婚都不找有紋身的，這說明大部分人都認為紋身是有毛病的」。「不是說紋身沒好人，但也真就是屎裡淘金了」、「紋身在有的地方是民俗和文化，在中國紋身的都不是好人……」、「都讀中專了，再紋個身，打螺絲都沒人要，只好去賣螺螄粉了」。

教育局

