面試外賣員失敗 女演員砸7萬當短劇導演 還要選環姐

中國新聞組╱即時報導
宇書田在片場工作。(取材自大皖新聞)
今年7月，大皖新聞報導29歲碩士畢業女演員宇書田在餐廳當服務員，她還曾應聘過外賣員，但面試失敗，一度引發廣泛關注與熱議；而如今宇書田自掏腰包拿出7萬元積蓄，當起短劇導演，「熟人局，男演員零片酬出演」。

據報導，宇書田表示，今年7月她在北京很難接到戲，於是想著可以做一些兼職，到了橫店後，從9月開始就接了很多戲，「單靠演戲的月薪，多的時候有一萬五」。

宇書田說，靠著拍戲和做自媒體賺到的錢，她有了一些積蓄，不過她並沒有打算把錢拿來買個好包、買個表，宇書田說她有了錢就想做點自己想做的事情，「拍短劇算是我賺了小錢之後買的一個『奢侈品』。」

宇書田留了一點吃飯的錢，總共花費7萬左右「橫漂」拍短劇。宇書田的首部短劇「重生2018，我靠爆款當頂流」是一部「大男主」戲，有望年內上線播出。

好不容易自己做主拍一部短劇，為何不演「大女主」？宇書田坦言，剛開始她也想演一回女一號，但「大女主」戲分太多，實在沒法一邊拍戲、一邊當導演，就把自己寫成了一個女配，戲很少。

宇書田表示，自己跟劇裡兩位男演員——趙遠航和劉永成都是「熟人局」，性價比很高。男演員都是演話劇出身，還願意零片酬出演。雖然男演員的片酬省了不少錢，但投資拍攝一部短劇卻有很多需要用錢的地方，主要花在設置團隊、化妝團隊、場地租賃和飲食上。

報導還提到，宇書田準備特地跑到浙江參加第74屆環球小姐中國區大賽，原因就是想給自己漲點粉，「這樣等我的短劇到了宣發的時候，更多人會知道有這部劇，那就能給我的劇吸點粉、增加些點擊率」。

「重生2018」劇照。(取材自大皖新聞)
國際短劇藝術節頒獎 跨入主流影視核心

逃稅女星解禁了？袁冰妍沉寂3年PO新照 傳將拍短劇「復出」

香港老戲骨李子雄演微短劇 嘆演技難度「像菠蘿包」

華人領軍紐約短劇風潮 擬上市那斯達克 將成全球首個短劇股

