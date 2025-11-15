河南88歲翁爆改輪椅 時速30、能跑百里不充電 背後有故事

謝天增老人駕駛著他的爆改電動輪椅。（取材自大河報）

河南鄭州 一名88歲長者謝天增，因他自己改造的電動輪椅成為社區焦點。這台輪椅有電動機車般的續航和速度，更乘載著他為了照顧老伴、自學電路的心血。謝天增自稱沒學過什麼專業，從小就愛自己摸索研究，未來他還想讓輪椅能夠「上下樓」。

大河報報導，謝天增住在鄭州一處養老社區裡，每到上午時分，他常駕著一輛特製「機車」輪椅穿行其中。車身改裝後具備亮燈、充電接口與大容量電瓶，音響則播放來自手機的懷舊歌曲。居民形容，他總在甩尾停車的瞬間，吸引大家的目光。

謝天增的「機車」原本是一輛普通電動輪椅，後經過他本人多次改造，成為目前的第三代版本。他表示，多年前老伴行動不便，兩人需經常往返醫院，又不想多花錢買第二台輪椅，他便萌生改裝念頭，希望打造一輛能承載兩人的、更加結實耐用的交通工具。

第一代輪椅由謝天增自行加固後座、提升承重能力，並增添軟墊讓老伴坐得舒適；後續版本則陸續加入遠光燈、霧燈、充電口與更大電瓶。如今的第三版能在不充電情況下行駛約100公里，最高時速達30公里，遠超一般電動輪椅的速度。

謝天增老人最新版的電動輪椅加裝了遠光燈、霧燈。（取材自大河報）

上個月，謝天增駕著輪椅從社區搭乘地鐵 回西郊老家，一路吸引不少路人關注。他笑稱，雖然年事已高，但能自行改裝設備、自由出入城市各處，是他生活的一大樂趣。

謝天增表示，自己務農多年，學歷只有初中畢業，未受過正規電工訓練，但自小喜歡拆解電器。十多歲時，他曾拆開家中的礦石收音機，意外收聽到中央人民廣播電台，自此對電路產生興趣。成年後，他自學電路知識，村裡新建房屋的電線規畫常由他協助完成。

此次改裝輪椅，他花費數月研究動力系統，確保車輛能在坡道、泥地中行駛，也為安全加裝電子剎車與防側翻結構。

圖為謝天增老人的電動輪椅。（取材自大河報）

除了研究電力與機械，謝天增也是一個十分「講究」的長者。他在接受採訪時，戴著一頂鴨舌帽，身穿一套精致的黑色中國風服裝，紐扣一絲不苟地扣到領口，整個人精神矍鑠，聲音洪亮。他很注重儀容，會不時注意調整自己的衣帽，「形象很重要，老年人也不能邋遢」。他還會自行研究護膚與保健知識，並用手機觀看科普影片，「活著就要精緻，誰說老年人不能講究？」

改裝輪椅出名後，不時有人來向謝天增請教。他表示，如是更換配件等簡單需求，他願意協助，但全面改裝需長期規畫，不容易複製。

謝天增也透露了下一個研發目標：讓輪椅能自動上下樓梯。他指出，不少老舊小區沒有電梯，行動不便者光是出門就很吃力，「如果輪椅能上下樓，就能真正幫到很多人。」他已開始思考相關技術的可行性。