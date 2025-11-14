甘肅護農隊圍捕400斤重大野豬 12獵犬上陣、4條犧牲了

四條獵犬圍捕大野豬時不幸犧牲。（取材自極目新聞）

多個網路視頻顯示，甘肅 天水一支公益護農隊近日在圍捕一頭400斤重的大野豬時，12條獵犬犧牲了四條。該護農隊隊長13日表示，這四條獵犬價值3萬多元（人民幣，下同），且今年已損失了33條獵犬，價值上百萬元。

來源：YouTube

極目新聞報導，據網友發布的視頻顯示，無人機 熱成像捕捉到一頭野豬的痕跡，一群獵犬隨即進山圍捕，雙方激烈交鋒後，野豬逐漸躺在地上不能動彈，旁邊也有受傷的獵犬躺在地上。

獵犬圍獵野豬。（取材自極目新聞）

西北山狼公益護農隊隊長鄧先生說，11月10日下午，甘肅省天水市秦安縣魏店鎮有村民向護農隊求助，當地的一座山上有一頭大野豬，近期頻繁破壞農作物。

當晚，護農隊攜帶無人機和獵犬進山，23時許，無人機熱成像鎖定野豬位置，12條獵犬一起撲向野豬，雙方搏鬥了約十分鍾，野豬被獵犬咬死。護農隊隊員劉先生說，捕獵「戰鬥」結束後，無人機第一次返回，拍到有兩條獵犬犧牲，無人機再次進山檢查現場時，又發現兩條獵犬重傷不治。

多人合力將野豬拖下山。（取材自極目新聞）

護農隊成員蔡先生說，護農隊三名隊員和當地村民11日上午一起，七人合力才將這頭野豬拖下山，村民預估野豬超過400斤重。

野豬屍體被多位村民合力扛下山。（取材自極目新聞）

「10日晚獵殺的野豬，年齡五歲左右，正值壯年期，非常凶猛。犧牲的四條獵犬，總價值3萬多元。而且，今年已經犧牲了33條獵犬，價值超過100萬元。」鄧先生說，他於去年3月開始捕獵野豬，至今已經捕殺了600多頭，目前都是免費的。