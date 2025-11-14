KK園區主謀被押解回中／佘智江登機前微笑 下機時腿軟

在登機前，佘智江對著鏡頭露出令人費解的淺笑。（路透）

緬甸 妙瓦底「亞太新城」賭詐犯罪集團主犯佘智江在12日晚從泰國 被引渡回中國。43歲的佘智江是緬甸「KK園區」幕後金主之一，運營200餘個非法賭博網站及電詐集團。現場畫面可以看到，他被押解上飛機時仍然在微笑，但是下飛機時雙腿發軟打顫；佘智江涉誘騙、拘禁等罪恐面臨死刑。

來源：YouTube

「佘智江，我們是鎮江市公安局的民警，現在依法對你宣布逮捕。」據央視13日消息，12日晚被引渡回中國的涉賭詐犯罪嫌疑人佘智江已被逮捕。

新黃河報導，2013年以來，佘智江在境外成立亞太國際控股集團，於2017年9月在緬甸妙瓦底建設「亞太新城」園區，大肆實施賭詐犯罪。經查，以佘智江為首的犯罪集團吸引全國33萬人參與網路賭博，涉案金額超2.7兆人民幣（約3800億美元），並向中國公民瘋狂實施電詐犯罪，造成損失特別巨大，社會影響極其惡劣。

中國公安部對此高度重視，將該案列為部督案件統籌指揮領導，指定江蘇公安機關全力偵辦。江蘇公安機關抽調精幹警力成立專案組，全面搜集證據，深挖徹查案件。

2022年8月，泰國警方在曼谷將佘智江抓獲。隨後，中泰雙方依據雙邊引渡條約開展相關工作，並最終於2025年11月12日成功將其引渡回中國。

1982年生於湖南邵東的佘智江，在菲律賓從事跨境網路賭博起家，再伸延到柬埔寨 、泰國等地的賭博、電詐及販毒，曾任中國僑商聯合會副會長，與緬甸武裝組織聯手打造亞太新城。

網傳佘智江是中國女明星趙薇前夫、前富商黃有龍的表弟；這一傳言得到印證。今年年初，有媒體到佘智江的老家、邵東市高塘村探訪，黃有龍家與佘智江家相距只有500米，佘智江初二就輟學在家，黃有龍偶爾拿一些零用錢給他，後來隨表哥到縣城「見世面」、找出路。表兄弟均曾涉及網路博彩業，曾經風聲水起，如今一個欠債離婚，一個鋃鐺入獄。

1996年，佘智江開始沿著10萬邵東老鄉的路，開始向外發展。一本「中國僑商」的雜誌曾經刊登過一篇佘智江的專訪，根據這篇文文章，佘智江1996去了桂林，隨小姑學裁縫，此後嘗試過開農用機、修機動車、推銷洗發水、做保安、開按摩店、做直銷等20多種職業。