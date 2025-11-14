憑啥開罰單？ 無錫男開車叼牙線棒竟被罰 網友炸鍋了

錢先生被拍到開車時嘴裡叼牙線棒。（取材自新華日報「問政江蘇」微信公號）

江蘇無錫一名男子日前開車時嘴裡叼牙線棒被處罰，質疑交警部門執法的嚴肅性、合理性。宜興交管部門回應，原認定確有不當，已依法撤銷。

新華日報「問政江蘇」欄目報導，錢先生表示，今年8月25日，他駕車途中將一支牙線棒叼在嘴裡，被交通攝像頭拍下，隔天他就收到了相關處罰信息，被認定為「駕車時有其他妨礙安全駕駛的行為」。錢先生感到不解，「這樣的處罰是不是『一刀切』了？」

錢先生通過交管12123APP進行申訴。然而，得到的回覆卻是「嘴裡叼牙線如果存在分散駕駛員注意力、影響駕駛操作的行為屬於妨礙安全駕駛。」

12日上午，「問政江蘇」對此事報導後，當天傍晚，無錫宜興市交管部門予以回應：經複核，當事人的行為未實質性影響到操作駕駛車輛，原認定確有不當。目前，已依法撤銷，並對相關工作人員進行嚴肅批評，同時，將進一步優化執法審核流程，提升對交通違法認定的精準性，避免類似情況再次發生。

南京市委黨校政法教研部副教授惠天認為，行政處罰，哪怕是警告，也應符合事實清楚、證據確鑿、適用法律正確。如果沒有能顯示異常車況的證據鏈，僅憑「叼著物體」的靜態照片下結論偏武斷。

「抽菸駕車」之所以常被認定，是因為它往往伴隨單手操作、打火、彈菸灰等一系列動作，危險性更直觀；牙線棒是否具備同等風險，需個案判斷，而非類推認定。

惠天建議，對「妨礙安全駕駛」的兜底條款列舉化、分級化，把「高風險動作」與「低風險姿勢」區分開，明確取證要點；推行先提醒、再處罰的階梯式管理，對風險邊界不清、尚無危害後果的輕微情形優先教育；對復發或與其他危險動作並發的，再從重處理；另外，強化說理式執法文書，說明「危險如何發生」的推理鏈，減少「看圖說話」。