乒乓前世界冠軍滕義 受賄逾億元被判刑14年

中國新聞組／北京14日電
乒乓球前世界冠軍滕義。（取材自微博）
乒乓球前世界冠軍滕義。（取材自微博）

1987年贏得世界冠軍的前乒乓球國手滕義因受賄1.15億（人民幣，下同，約1622萬美元）去年被判囚14年。湖北漢江中院日前公布一份判決書，披露湖北省原副省長、中國長江三峽集團公司原董事長曹廣晶貪腐案部分細節，案件牽涉滕義。

新民晚報報導，判決書顯示，2010年上半年，時任中國長江三峽集團公司董事長、黨組書記的曹廣晶，在飯局上認識第八屆乒乓球世界杯男單冠軍滕義，因滕義經常陪名人打球，在北京人脈資源豐富，曹廣晶希望通過滕義拓展人脈資源，便經常與滕義吃飯聚會，二人交往密切。

2012年至2018年期間，滕義作為曹廣晶關系密切之人，受相關人員請託，通過曹廣晶的職務行為，為某某公司中標向家壩工程和烏東德水電站系列工程謀取不正當利益，夥同他人收受好處費共計1億1557萬餘元，其中6757萬餘元既遂，4800萬元未遂。

2024年9月13日，天門市法院一審判決滕義犯利用影響力受賄罪，判處有期徒刑14年，並處罰金600萬元。滕義提起上訴。漢江法院二審後，維持了一審法院對滕義的一審判決。

曹廣晶則於2022年2月落馬，當年9月被「雙開」。2024年5月24日，曹廣晶因受賄、泄露內幕信息，被判處無期徒刑。

