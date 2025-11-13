我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

來客速度不及迪士尼...上海樂高樂園 開幕4個月遊客破80萬人次

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
上海樂高樂園7月5日開幕至今約4個月，遊客數已突破80萬人次。圖為矗立在樂園中的26公尺高樂高人形公仔「搭搭」。（記者陳宥菘／攝影）
上海樂高樂園7月5日開幕至今約4個月，遊客數已突破80萬人次。圖為矗立在樂園中的26公尺高樂高人形公仔「搭搭」。（記者陳宥菘／攝影）

坐落在上海市金山區的上海樂高樂園，主打中國第1座樂高樂園，更搶在暑假檔期迎客，今年7月5日開幕時一度引發話題。據金山區文旅局消息，該樂園開幕至今約4個月，遊客數已突破80萬人次。不過，若與上海迪士尼樂園2016年開幕時僅花不到2個月，遊客就突破100萬人次相比，速度還是慢了一截。

澎湃新聞報導，上海市政府新聞辦13日上午舉行記者會，介紹金山區「十四五」期間建設發展成果。就樂高樂園情況，金山區文化和旅遊局局長王民民表示，該樂園是金山文旅的標誌性項目，自7月5日開園以來，呈現遊客數量逐級爬坡的態勢，遊客突破80萬人次，主題酒店維持92%以上高入住率。

王民民指出，在樂高樂園帶動下，金山區住宿、餐飲今年前9個月營業額按年增長15.2%。經統計，更多周邊、遠途、境外遊客來到金山區，今年十一中秋長假期間，江浙遊客占比超34%，境外遊客占比1.4%，「可以說，樂高樂園對上海文旅的貢獻正在逐步顯現。」

不過，樂高樂園難免被拿來與同樣位於上海的迪士尼樂園比較，上海迪士尼也是中國首座迪士尼度假區，於2016年6月16日開幕，到當年8月9日，就接待了超過100萬人次的遊客，並僅花11個月就迎來了1000萬人次遊客。開園9年多來，近日也迎來第1億位遊客。

樂高樂園開幕的當下，中國主題公園行業正面臨經濟增長放緩，導致樂園客流量下滑、二次消費降低的問題。據中國主題公園研究院發布的「2024中國主題公園競爭力評價報告」，去年截至10月，中國主題公園行業的表現較前一年衰退，歸因於居民可支配收入增速下降，消費者減少非必要的娛樂和休閒消費。

樂高樂園 迪士尼 中秋

上一則

休兵不到兩周…習近平晃點川普？被曝未履諾、停買美大豆

延伸閱讀

唱了一輩子「上海灘」… 78歲原唱葉麗儀現身上海 宣布一個消息

唱了一輩子「上海灘」… 78歲原唱葉麗儀現身上海 宣布一個消息
奢侈品市場復甦？LVMH傳下個月在中國開設大型旗艦店

奢侈品市場復甦？LVMH傳下個月在中國開設大型旗艦店
「珮」打成「佩」…上海婦存錢30年無法提領 銀行推名字出錯

「珮」打成「佩」…上海婦存錢30年無法提領 銀行推名字出錯
上海b³咖啡諧音「癟三」被吐槽 也有人衝著諧音梗打卡

上海b³咖啡諧音「癟三」被吐槽 也有人衝著諧音梗打卡

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉