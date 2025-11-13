進軍DRAM 長江存儲開建第3座工廠 估2027年投產

我的頻道

記者林宸誼／即時報導
中國最大的NAND快閃記憶體晶片製造商長江存儲（YMTC），進軍動態隨機存取記憶體（DRAM），已開始建設第3家工廠，計畫於2027年投產，同時正在提高第2座工廠的產能，希望利用境內本土化努力和人工智慧熱潮帶來的激增需求。

日經亞洲報導，作為中國主要的NAND快閃記憶體晶片製造商，該公司穩步擴大市占，盡管主要業務仍集中在境內市場，但2年內很可能成為全球產能第5大、甚至第4大的生產商。

2名消息人士透露，長江存儲正考慮拓展業務，生產動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片。DRAM晶片是構建高頻寬記憶體（HBM）的基礎，而HBM被廣泛應用於人工智慧資料中心。

DRAM和NAND快閃記憶體都是資料中心、電腦、智慧手機和其它電子設備中不可或缺的元件。長期以來NAND 的生產一直由少數幾家供應商主導，包括三星電子、鎧俠、晟碟（SanDisk）、SK 海力士、美光以及 Solidigm。

在全球科技公司競相獲取關鍵零部件和記憶體晶片之際，長江存儲的擴張計畫也隨之公布。人們擔心，人工智慧基礎設施的大規模增長，可能會造成新的供應鏈限制。

研究公司Omdia估計，2025年長江存儲的資本支出比全球同行更為積極，約占全球NAND快閃記憶體總投資的 20%，預計還將繼續加速增長。

行業高管指出，如果擴建按計畫在未來2年內完成，按產能計算，該擴張計畫可說明，長江存儲明年獲得超過10%的全球市占，並超越美光、成為全球第4大廠商。2025年，長江存儲的全球產能市占約為7%至8%。然而根據 Omdia的數據，就收入市占而言，截至2025年第2季，長江存儲占全球總量的比率不足5%。

IT之家報導，武漢長存三期於9月5日成立，法定代表人為長江存儲董事長陳南翔，註冊資本人民幣207.2億，經營範圍包括積體電路製造、銷售、設計及產品銷售等。這也是自2021年成立長存二期公司後，長江存儲又一次大動作。股東資訊顯示，該公司由長江存儲、湖北長晟三期投資發展共同持股。

蘋果已於2022年完成對長江存儲 NAND 快閃記憶體產品的驗證，為這家記憶體晶片製造商成長為全球頂級供應商鋪平道路。然而，長江存儲於2022年因安全問題被列入美國「實體清單」，嚴格的出口管制以及失去外國技術支援嚴重擾亂生產和技術開發。日經新聞報導，蘋果隨後迫於日益增大的地緣政治壓力，放棄了長江存儲的產品。

不過，長江存儲在中國半導體設備製造商中微公司（AMEC）的支持下，在克服關鍵技術障礙，特別是在刻蝕工藝方面取得進展。這些突破使該公司能夠在無法獲得泛林集團（Lam Research）等美國領先設備的情況下繼續推進生產。

人工智慧 供應鏈 武漢

