我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

全運會／200米自由泳 張展碩力壓潘展樂 孫楊卻沒成績

中國新聞組／北京13日電
全運會游泳男子200米自由泳決賽12日舉行，張展碩奪冠。（新華社）
全運會游泳男子200米自由泳決賽12日舉行，張展碩奪冠。（新華社）

全運會備受矚目的男子200米自由泳決賽中，山東隊18歲的張展碩12日晚延續前一日好狀態，以打破全國青年紀錄的1分44秒86獲得冠軍，斬獲個人在全運會的第二枚金牌。公安體協代表隊的季新傑以1分45秒96位居第二，浙江隊潘展樂成績1分46秒37，排名第三。本場比賽，孫楊的成績位列第八，顯示DSQ（被取消比賽資格）。

綜合媒體報導，張展碩賽後表示，全運會雖然拿到了兩枚金牌，但賽程還沒過半，他也很期待後面的比賽。「我覺得這個成績跟世界賽場有很大的差距，不能說拿到這個冠軍就驕傲。我現在從領獎台走下來了，一切從零開始。」

張展碩，2007年5月14日出生，效力於山東洲克游泳隊、中國國家游泳隊。一年前的游泳世錦賽上，他和隊友搭檔，獲得男子4x100米自由泳接力和男子4x200米自由泳接力兩枚金牌。

同年7月的奧運會上，他又與季新傑、費立緯和潘展樂搭檔，獲得4X200米自由泳接力第四名。

2025全國游泳錦標賽上，他奪得男子400米自由泳冠軍，這一成績讓他位列中國男子400米自由泳歷史第三位。

同時，張展碩還是復旦大學新聞學院本科生。

2007年出生的張展碩與第二名季新傑相差整整十歲，這名泳壇新星用實力在一場場賽場上證明了自己。

當晚，同樣備受矚目的老將孫楊因起跳犯規被取消了成績，「今天跟前兩天發令的感覺有點不太一樣，所以我提前跳了，當時就想完了，我可能搶跳了。」這是孫楊第五次征戰全運會賽場。歷經禁賽風波的磨礪，如今的他已沒有了當年的意氣風發，多了幾分歲月沉澱後的從容與通透。孫楊在賽後表示，今天的搶跳把自己的狀態全打亂了，多少有一些影響。「沒關系，調整好心態，下一個目標是把浙江隊的集體項目游好。」

賽後談及被00後選手包圍，孫楊堅定表示「相信後面會由他們接上」，並表明泳道裡不僅是冠亞季軍的爭奪，更多是有一些新老交替的風景，既展現了對新生代的認可，也傳遞出體育精神的延續力量。

另外，12日晚，男子100米仰泳決賽中，來自浙江隊的名將徐嘉余以52秒39獲得金牌，收穫四屆全運會第13金，汪順54秒19獲得第四名。

據了解，全運會游泳女子100米仰泳決賽中，湖北選手彭旭瑋59秒60獲得金牌，浙江選手魯星辰59秒96獲得銀牌，廣東選手汪雪兒59秒99獲得銅牌。

全運會游泳男子200米自由泳決賽12日舉行，張展碩奪冠。（新華社）
全運會游泳男子200米自由泳決賽12日舉行，張展碩奪冠。（新華社）

張展 孫楊 潘展樂

上一則

火過Labubu？ 全運會吉祥物「大灣雞」 23習武少年扮演

下一則

曾效力DeepSeek的AI天才少女羅福莉 加入小米年薪驚人

延伸閱讀

200米自由泳 張展碩力壓潘展樂、孫楊搶跳被取消成績

200米自由泳 張展碩力壓潘展樂、孫楊搶跳被取消成績
熱門度不輸Labubu 中國十五運吉祥物「大灣雞」周邊賣斷貨

熱門度不輸Labubu 中國十五運吉祥物「大灣雞」周邊賣斷貨
孫楊時隔8年再戰全運會 400米自由泳第6、潘展樂第5

孫楊時隔8年再戰全運會 400米自由泳第6、潘展樂第5
陳芋汐圓全運會個人金牌夢 全紅嬋場邊加油

陳芋汐圓全運會個人金牌夢 全紅嬋場邊加油

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉