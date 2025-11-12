我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想等事態惡化再溝通 曼達尼上任前將致電川普尋求合作空間

Gmail被看光？Google挨告用AI窺看用戶郵件與聊天記錄

西安美髮店推11800元「創始人剪髮」 客服：預約挺多

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
該髮廊的廣告。（取材自微博）
該髮廊的廣告。（取材自微博）

西安一家美髮店日前推出「創始人剪髮單次1萬1800元(人民幣，下同)」的廣告，引發網友熱議。該品牌美髮店客服人員指出，目前預約的人還「挺多的」。

極目新聞報導，據網友近日發布的視頻和圖片顯示，該品牌美髮店在西安的公交車和高速路口都設置了醒目的廣告牌，上面有創始人的大幅肖像並配文：創始人剪髮，單次1萬1800元。全國直營800餘家門店，品牌分布西安、蘭州、杭州、北京、天津、洛陽、佛山等10多個城市，並公布了品牌客服熱線。

據報導，該品牌客服熱線工作人員表示，預約主要是看客戶的時間，這邊好安排與董事長的助理對接，然後會有專人負責聯繫。並稱1萬1800元只是單次剪髮，沒有其他項目，現在預約的人「多著呢」，需要排隊。

消息傳出後，不少網友紛紛留言嘲諷：「我就想知道有哪些大聰明去了。」「我有沒有1萬1800根頭髮。」「你還真信有人會去啊，搞噱頭薅流量呢。」也有理性的網友分析，這個創意確實抓眼球，不管最終有沒有人消費，短時間內讓很多人知道了這個品牌，從市場宣傳角度看，目的已經達到了。

還有人說，市場經濟下，商家有自主定價的權利，消費者也有自由選擇的權利，只要明碼標價、沒有欺騙和強制消費，也應該平常心看待。

天眼查顯示，西安這家美容美髮服務有限公司成立於2019年，企業註冊資本50萬元。

上一則

江蘇男毒打93歲母親 搧耳光、拽頭髮暴行全被拍 下場曝光

延伸閱讀

趙麗穎連包10場 挺辛芷蕾封后新片 配文 「支持大姐」

趙麗穎連包10場 挺辛芷蕾封后新片 配文 「支持大姐」
西安市委書記落馬 中共四中全會未遞補中央委員

西安市委書記落馬 中共四中全會未遞補中央委員
美中同意重啟軍事熱線 美防長：兩國關係「前所未有良好」

美中同意重啟軍事熱線 美防長：兩國關係「前所未有良好」
西安五星酒店玉器店 88萬元玉白菜賣4萬 記者暗訪揭祕

西安五星酒店玉器店 88萬元玉白菜賣4萬 記者暗訪揭祕

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
35歲高校師花7980元相親6次全敗 女方都說受不了這個…

35歲高校師花7980元相親6次全敗 女方都說受不了這個…