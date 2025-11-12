西安美髮店推11800元「創始人剪髮」 客服：預約挺多

該髮廊的廣告。（取材自微博）

西安一家美髮店日前推出「創始人剪髮單次1萬1800元(人民幣，下同)」的廣告，引發網友熱議。該品牌美髮店客服人員指出，目前預約的人還「挺多的」。

極目新聞報導，據網友近日發布的視頻和圖片顯示，該品牌美髮店在西安的公交車和高速路口都設置了醒目的廣告牌，上面有創始人的大幅肖像並配文：創始人剪髮，單次1萬1800元。全國直營800餘家門店，品牌分布西安、蘭州、杭州、北京、天津、洛陽、佛山等10多個城市，並公布了品牌客服熱線。

據報導，該品牌客服熱線工作人員表示，預約主要是看客戶的時間，這邊好安排與董事長的助理對接，然後會有專人負責聯繫。並稱1萬1800元只是單次剪髮，沒有其他項目，現在預約的人「多著呢」，需要排隊。

消息傳出後，不少網友紛紛留言嘲諷：「我就想知道有哪些大聰明去了。」「我有沒有1萬1800根頭髮。」「你還真信有人會去啊，搞噱頭薅流量呢。」也有理性的網友分析，這個創意確實抓眼球，不管最終有沒有人消費，短時間內讓很多人知道了這個品牌，從市場宣傳角度看，目的已經達到了。

還有人說，市場經濟下，商家有自主定價的權利，消費者也有自由選擇的權利，只要明碼標價、沒有欺騙和強制消費，也應該平常心看待。

天眼查顯示，西安這家美容美髮服務有限公司成立於2019年，企業註冊資本50萬元。