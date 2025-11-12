馬雲再擴海外房產 妻被揭1.8億人幣倫敦買別墅 曾是義使館

網傳馬雲妻子張瑛2億購英國倫敦豪宅，前身為義大利使館。（取材自Beauchamp Estates臉書）

英媒透露，2024年秋季，阿里巴巴創辦人馬雲 的妻子張瑛以1950萬英鎊（約1億8263萬人民幣，約2565萬美元）買下位在倫敦、早年是義大利 駐英國大使館 所在地的一棟別墅。報導提到，這棟別墅進一步壯大馬雲家族在中國境外龐大的房產版圖。

英國金融時報引述知情人士透露，這棟別墅位在倫敦高級住宅區貝爾桂維亞（Belgravia）區，屬英國2級歷史保護建築，面積達7948平方英尺（約223坪），1920年代曾是義大利駐英國大使館，後來也曾是義大利駐英武官辦公地點。

先前的售屋廣告顯示，馬雲家族購買的這棟別墅共有6間臥房，設有電影放映室及電梯，廣告上的開價是2150萬英鎊。即使以1950萬英鎊成交，根據倫敦房地產專業數據，這一價位排名2024年倫敦房產交易價格排行榜的第34位，可躋身前0.4%的頂端價位。

這棟豪宅是一座聯排別墅，房仲業者指出，一樓的容廳、起居室與用餐區域均鋪有拼花地板，牆面裝飾著護牆板，並配備了具有攝政風格的優雅大理石壁爐，天花板和線條細節同樣精緻細膩。

廚房和早餐區採用高光澤的白色和木質櫥櫃設計，搭配大理石檯面與石材地板，營造出明亮且質感十足的空間。主臥套房位於二樓，占據整個樓層，內含寬敞臥室、兩個步入式衣帽間，以及一間配有雙大理石洗手池、大理石浴缸和獨立淋浴間的豪華套間浴室。

房仲業者透露，這棟別墅的買家（馬雲夫婦）當時是被當地的「優越地段」和「高度保全」吸引而購買。

報導指出，這棟別墅進一步壯大馬雲家族在中國境外龐大的房地產版圖。2020年，馬雲因言詞激怒中國高層，使他此後大部分時間待在國外，且保持低調，並在東京居住過一段時間。

金融時報先前引述官方文件報導，張瑛2024年斥資約新幣4500萬元(約3458萬美元)在新加坡購置3間連棟的街屋。此外，馬雲家族10年來在法國、香港、美國分別購買城堡、葡萄園、豪宅、莊園等房產。

馬雲家族2015年在香港買下豪宅後，還拆除改建；同年斥資2300萬美元在紐約州買下的房產，面積更達2.81萬英畝，內含馬廄、楓糖漿工廠及流經其中的溪流。