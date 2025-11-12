廣州最醜建築「圓大樓」13億起拍 掛15天無人問

廣州圓大廈拍賣無人問津。(取材自南方都市報)

廣州的珠江邊一座圓形外觀的金色大樓，在當地被稱為圓大廈，外型就跟中國古代璧玉一樣，也有人說像古代的銅錢，不過因為外觀金碧輝煌，引發了不少爭議，還被網友譏「最醜建築」。截至11月11日下午，圓大廈在阿里法拍平台掛拍15天卻無人報名，消息迅速登上熱搜。

南方都市報報導，廣州圓大廈由鴻達興業集團建設，2015年啟用。圓大廈高138米，共33層，總建築面積約10.5萬平方米，外圓直徑146.6米，內圓直徑47米，曾被認為是全球最大且最圓的建築。

由於鴻達興業集團深陷債務危機，廣州圓大廈在2022年4月曾作為抵押物上了中拍平台。到2023年2月，鴻達興業集團經營基本停滯，申請破產清算。同年8月，鴻達興業集團啟動重整投資人預招募，彼時起拍價約55.89億元，但該次拍賣 最終未能達成。2024年，廣州市中級法院正式裁定鴻達興業集團破產，2025年11月廣州圓大廈迎來第三次拍賣。

今年10月底開始，廣州圓大廈在阿里法拍平台以13.6億人民幣(1.9億美元)掛拍起拍。該項目具體標的物包括2宗土地使用權、3項不動產以及固定資產，標的主要資產是廣州圓大廈。該項目評估價近17億元，打8折後以13.6億元起拍。但截至11日，卻無人參與拍賣。

極目新聞報導，截至11月11日16時，該掛拍項目已吸引了超2萬人次圍觀，但尚未有人報名。11日下午，項目管理人對該媒體表示，如果11日18時還無人報名，將會進行第二次拍賣。對於是否有潛在買家諮詢，對方表示不便透露。