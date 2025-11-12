我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

廣州最醜建築「圓大樓」13億起拍 掛15天無人問

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
廣州圓大廈拍賣無人問津。(取材自南方都市報)
廣州圓大廈拍賣無人問津。(取材自南方都市報)

廣州的珠江邊一座圓形外觀的金色大樓，在當地被稱為圓大廈，外型就跟中國古代璧玉一樣，也有人說像古代的銅錢，不過因為外觀金碧輝煌，引發了不少爭議，還被網友譏「最醜建築」。截至11月11日下午，圓大廈在阿里法拍平台掛拍15天卻無人報名，消息迅速登上熱搜。

南方都市報報導，廣州圓大廈由鴻達興業集團建設，2015年啟用。圓大廈高138米，共33層，總建築面積約10.5萬平方米，外圓直徑146.6米，內圓直徑47米，曾被認為是全球最大且最圓的建築。

由於鴻達興業集團深陷債務危機，廣州圓大廈在2022年4月曾作為抵押物上了中拍平台。到2023年2月，鴻達興業集團經營基本停滯，申請破產清算。同年8月，鴻達興業集團啟動重整投資人預招募，彼時起拍價約55.89億元，但該次拍賣最終未能達成。2024年，廣州市中級法院正式裁定鴻達興業集團破產，2025年11月廣州圓大廈迎來第三次拍賣。

今年10月底開始，廣州圓大廈在阿里法拍平台以13.6億人民幣(1.9億美元)掛拍起拍。該項目具體標的物包括2宗土地使用權、3項不動產以及固定資產，標的主要資產是廣州圓大廈。該項目評估價近17億元，打8折後以13.6億元起拍。但截至11日，卻無人參與拍賣。

極目新聞報導，截至11月11日16時，該掛拍項目已吸引了超2萬人次圍觀，但尚未有人報名。11日下午，項目管理人對該媒體表示，如果11日18時還無人報名，將會進行第二次拍賣。對於是否有潛在買家諮詢，對方表示不便透露。

拍賣

上一則

空中「祥雲」交付浙江 中國載人飛艇明年開放公眾搭乘

下一則

中加外長熱線 王毅促加速恢復各領域合作

延伸閱讀

中4家面板廠 囊括全球市占7成 台群創、友達占比逾21%

中4家面板廠 囊括全球市占7成 台群創、友達占比逾21%
無人出駕駛計程車Robotaxi 深圳、廣州正式營運

無人出駕駛計程車Robotaxi 深圳、廣州正式營運
中國全運會聖火傳遞秀科技 人形機器人、無人駕駛車上陣

中國全運會聖火傳遞秀科技 人形機器人、無人駕駛車上陣
廣州12歲女童英語賣文具狂賺10多萬 母：學費都賺回來了

廣州12歲女童英語賣文具狂賺10多萬 母：學費都賺回來了

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣