全運會／13歲于子迪200M混泳奪金 刷新葉詩文塵封13年紀錄

中國新聞組／北京12日電
河北隊選手于子迪11日在全運會女子200米個人混合泳，以打破亞洲紀錄的成績獲得冠軍。(新華社)
河北隊選手于子迪11日在全運會女子200米個人混合泳，以打破亞洲紀錄的成績獲得冠軍。(新華社)

首次參與全運會的13歲小將于子迪，11日以2分07秒41在女子200米個人混合泳成績摘金，打破中國女將葉詩文在2012年倫敦奧運上創造的亞洲紀錄，葉詩文當時創造紀錄是16歲，「小孩姐」于子迪以更小年齡打破傳奇。

綜合媒體報導指出，十五運會游泳項目11日決出四面金牌：男100米蛙泳，覃海洋以58秒98的成績斬獲金牌；女100米蝶泳，張雨霏以56秒88獲得冠軍；還有男50米蝶泳是天津隊王長浩以23秒30成績奪得冠軍；至於女200米個人混合泳，則是河北隊的13歲「小孩姐」于子迪迎來自己全運會的首秀及首個冠軍。

于子迪10日在自己的首秀便游出2分13秒81的優異成績，以小組第一、總成績第二的排名，強勢晉級晚間半決賽；隨後以2分11秒88第一名的成績晉級決賽。

最終于子迪決賽獲勝成績2分07秒41，比半決賽成績提高3秒多，也比新加坡世錦賽成績提高2秒多。技術分析顯示，她的仰泳和蛙泳分段成績相比之前有顯著提速，是獲勝的關鍵。報導指出，于子迪成為女子200公尺個人混合泳史上排名第9快的選手，也是目前該項目前10名選手中年齡最小的一位。

去年，于子迪在2024年全國游泳冠軍賽女子400米個人混合泳中一戰成名，年僅12歲的她獲得亞軍，被譽為「天才少女」，隨後她接連斬獲國內各項冠軍，在今年的新加坡游泳世錦賽女子4×200米自由泳接力中，協助國家隊取得銅牌。此次十五運是于子迪首次參加全運會，于子迪本屆全運會單項共出戰6項：100米蛙泳、200米混合泳、200米蝶泳、200自由泳、400米混合泳、800米自由泳。

于子迪賽後表示，自己不是游泳天才而是平時訓練成果，所謂的天賦，就是天天付出，再好的先天條件，沒有後續的刻苦訓練和技術優化打磨，也難走得更遠。

上海隊選手覃海洋11日在全運會男子100米蛙泳決賽中奪冠。 (新華社)
上海隊選手覃海洋11日在全運會男子100米蛙泳決賽中奪冠。 (新華社)

報導指出，覃海洋在男100米蛙泳拿到個人首金以後心情愉悅，接受採訪時大秀語言天賦，被誇讚粵語十分標準。他笑說自己感覺語言天賦不錯，「在國外參加比賽的時候，學兩句外語對我來說還是比較簡單的。」

全運會女子100米蝶泳決賽中，江蘇隊張雨霏以56秒88獲得冠軍。 (新華社)
全運會女子100米蝶泳決賽中，江蘇隊張雨霏以56秒88獲得冠軍。 (新華社)

在女子100米蝶泳決賽中，江蘇隊張雨霏以56秒88獲得冠軍，拿到個人在本屆全運會上的第一面金牌。賽後張雨霏表示，目前暫時沒有系統的規畫，只想健康快樂地游泳，朝著洛杉磯奧運會前進。

