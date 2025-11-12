空中「祥雲」交付浙江 中國載人飛艇明年開放公眾搭乘

載人飛艇「祥雲」AS700預計會在明年向一般民眾開放。（圖／取自「中國航空工業集團」微信公眾號）

中國研製的載人飛艇「祥雲」AS700，每架要價台幣約1億人民幣(約1404萬美元)，可搭載10人，自亮相後不斷測試，現在已經開始交付到華東地區，目前在浙江進行測試，預計將於明年正式投入使用，對一般民眾開放。

AS700載人飛艇由中國航空工業集團特種飛行器研究所自主研製，是中國首個按適航規範研製、擁有完全自主智慧財產權的載人飛艇。它總長50公尺，最大航程700公里，可搭載10人。內部採用惰性氣體氦氣作為浮升氣體，號稱不易燃、不易爆，安全性高，用途廣泛。該飛艇憑藉「低空慢飛、安全可靠」的特點，可在100—300公尺的最佳觀景高度，讓遊客俯瞰風光。AS700載人飛艇於2024年11月首次亮相珠海航展。

中國航空工業集團9日披露，被譽為「空中白鯨」的「祥雲」AS700載人飛艇近日已經飛抵浙江紹興越城區的鑒水科技城，並平穩進入專用艇庫。這意味著載人飛艇成功邁出商業化運營的關鍵一步。近期，飛艇將再次在越城區開展飛行驗證，以推進商業化運營，「計畫在明年面向公眾開放」。同時，特飛所（中國特種飛行研究所）也在同步推進人才訓練工作，首批3名載人飛艇駕駛員即將結業。

目前相關資訊還未披露未來搭乘祥雲飛艇所要支付的費用。

越城發布則援引鑒水科技城建設管理辦公室相關負責人表示，飛艇計畫在明年完成相關證件領取，屆時有望面向公眾開放，該許可證審批在全大陸尚屬首批，目前大陸還未有同類飛艇獲證。同時，雙方合作不止於單艇運營，今年6月中航特飛載人飛艇華東基地項目正式簽約，計畫在越城打造面向華東「五省一市」的總裝交付基地，形成華東地區最大的載人飛艇生產交付中心，最終構建「研發—製造—運營—服務」全產業鏈生態。

另據湖北日報報導，9月底特飛所與浙江一文旅公司正式簽訂「祥雲」AS700載人飛艇訂購協定。至此，AS700飛艇已收穫24架訂單。特飛所相關負責人介紹，AS700飛艇單價人民幣2499萬元，24架訂單來自重慶、貴州、浙江、江蘇等省份，均已預付訂金，這些飛艇主要用於空中遊覽飛行、空中廣告、應急救援、城市公共服務等領域。目前，AS700飛艇在中國境內尚無同類競爭產品，意向訂單仍在不斷增加。