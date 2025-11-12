「珮」打成「佩」…上海婦存錢30年無法提領 銀行推名字出錯
上海市民顧女士向媒體反映，她持有某銀行1997年的定期存款單兩張，今年6月去銀行取錢，櫃檯工作人員告知，存單時間較長須後台核對信息才能取錢；結果等了三個月之久都沒有等到任何回音，不理解到底哪裡出了問題？
現代快報報導，顧女士說，1997年8月11日和9月9日，她在銀行存了三年期住房儲蓄，約定三年期到後，自動續存，每張存單金額為3000元（人民幣，下同，約421美元）。存到如今，算了算利息大概有2000多元（約281美元）。日前她準備將存單的錢兌現，前往銀行時卻吃了閉門羹。
報導指出，顧女士表示，「 我6月份時候去銀行，拿我兩張存單的錢我想取出來，他（工作人員）跟我說，我們電腦裡面找不到你的這個一筆存單，讓我回去等他們查到以後才給我消息，因為時間也比較久了。然後等了兩個月沒有消息，我就打電話過去問了，他給我的回覆我們還在查根。」
據報導，顧女士等了三個月依舊杳無音信， 便走投訴流程；銀行回電表示，他們其實每天都在查底根，但沒查到。顧女士氣憤表示，「自從我投訴以後每天一通電話，但都說同樣的話『還在查，沒查到』。」
隨著銀行將時間越拖越長，顧女士也愈來愈焦慮。最後她得到回覆是，因為其姓名中「王字旁的珮字」 當年銀行系統裡沒有，所有存單打了「單人旁的佩」 再手動修改敲章的，可能就是這個環節出了問題。
報導說，顧女士質疑銀行的說法，「同年其他存單，包括2004年的存單，也遇到相同情況，但能兌現，且當年1萬元的存單，兌現拿到了8000元的利息。」她說，「我在其他銀行也是同樣的，他們電腦裡面是沒有這個字，但是也給我拿出來這個錢了。」
涉事銀行承認存根的消失，確實是銀行體系方面的問題，再加上銀行體系曾經多次升級轉換，到底是什麼時候出的問題也不得而知。至於找不到底根的兩張存單，銀行仍需要多部門走流程，內部排除各種可能性，顧女士才能拿到那筆錢。
上一則
郭晶晶任全運火炬手 霍震霆驚喜「她沒告訴我」 讚媳代表港人精神
下一則
FB留言