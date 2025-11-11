我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／聯邦政府關門41天後可望重啟 兩黨誰贏誰輸？

裴洛西女兒不接母親地盤 宣布競選加州參議員

「買電視像炒股」 雙11套路先漲後降 到手「千人千價」

中國新聞組／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
電商平台年度購物促銷節「雙11」已拉開帷幕，運用AI讓消費者更容易找到自己需要的商品。圖為香港街景上的雙11廣告。（中通社）
電商平台年度購物促銷節「雙11」已拉開帷幕，運用AI讓消費者更容易找到自己需要的商品。圖為香港街景上的雙11廣告。（中通社）

「雙十一購物節」從2009年誕生，至今已是第16個年頭。調查發現，不少消費者在雙十一活動前加入購物車的商品出現「先漲後降」套路，活動期間購買的商品甚至是全年最高價。複雜的優惠券使用規則也出現了「千人千價」的現象。不少消費者越趨理性，開始拿出筆計算規則，堅決不做買貴了的「冤大頭」。

新京報報導，趙莫在某電商平台店鋪看中一盒588元的龜甲膠，她想等到雙十一看價錢是否更加優惠。結果活動一開始，她發現購物車中的龜甲膠價格漲至818元，優惠券後價為684.58元。

張蓓也有相同的經歷。今年9月，她在某電商平台一女鞋店鋪購買了一雙高跟鞋，成交價格為289元。她想等到雙十一期間再購買，沒想到活動開始後，這雙高跟鞋漲到了329元。

電子商務專家郭濤則發現，在雙十一活動期間分別用自己的新帳號和老帳號購買商品，「新帳號價錢便宜得更多」。

一名在某電商平台經營店鋪的商家王雪表示，平台要求商家報名雙十一活動時商品的標價不得高於近日商品的最低標價。她透露，有些商家平時會使用打折工具（優惠券）等，在活動期前將其取消，以便將最低價留到雙十一。

報導指出，雙十一活動期間，商品價格起起落落，平台有官方立減優惠、品類券、跨店滿減優惠、店鋪優惠券等。優惠券的使用門檻、使用時段各不相同，消費者的最終成交結果可能是「千人千價」。

郭程在某電商平台自營旗艦店購買了一款5299元的電視機，下單後發現比前一天的價格貴了500元左右。客服稱「昨晚是限時優惠」，並要他加入雙十一第二波搶購活動。

郭程瀏覽平台，發現這款電視機的價格發生多次波動。他戲稱「買個電視跟炒股似的，還要時刻盯著價格盤」。不過，他認為雙十一活動也不一定比正常價格更便宜，實在不能接受。

對於「先漲後降」等問題，電子商務專家郭濤表示，這是多種因素造成的結果。消費者和商家在對價格的認知上存在衝突，平台對價格的監管也並不完善和規範。

郭濤認為，針對種種價格亂象，平台應承擔更多責任，比如構建透明的規則、簡化優惠券的計算邏輯、規範商品在正常範圍內標價、推行價格溯源等。

電商

上一則

價格戰又來了？京東賣電動車 限時優惠價人民幣8.99萬

下一則

梁朝偉又「被代言」 劉嘉玲維權、怒轟淘寶天貓欺詐

延伸閱讀

「繁花」編劇稱襲警後靠關係脫身 上海警通報：開玩笑顯人脈

「繁花」編劇稱襲警後靠關係脫身 上海警通報：開玩笑顯人脈
一份66元人民幣「固體楊枝甘露」掀熱潮 部分門店芒果賣斷貨

一份66元人民幣「固體楊枝甘露」掀熱潮 部分門店芒果賣斷貨
星巴克工讀生創業賣高跟鞋 29歲加州女月淨收100萬

星巴克工讀生創業賣高跟鞋 29歲加州女月淨收100萬
買家網購貂皮大衣「水洗後退貨」商家怒持大喇叭小區尋人

買家網購貂皮大衣「水洗後退貨」商家怒持大喇叭小區尋人

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定