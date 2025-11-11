「買電視像炒股」 雙11套路先漲後降 到手「千人千價」

電商平台年度購物促銷節「雙11」已拉開帷幕，運用AI讓消費者更容易找到自己需要的商品。圖為香港街景上的雙11廣告。（中通社）

「雙十一購物節」從2009年誕生，至今已是第16個年頭。調查發現，不少消費者在雙十一活動前加入購物車的商品出現「先漲後降」套路，活動期間購買的商品甚至是全年最高價。複雜的優惠券使用規則也出現了「千人千價」的現象。不少消費者越趨理性，開始拿出筆計算規則，堅決不做買貴了的「冤大頭」。

新京報報導，趙莫在某電商 平台店鋪看中一盒588元的龜甲膠，她想等到雙十一看價錢是否更加優惠。結果活動一開始，她發現購物車中的龜甲膠價格漲至818元，優惠券後價為684.58元。

張蓓也有相同的經歷。今年9月，她在某電商平台一女鞋店鋪購買了一雙高跟鞋，成交價格為289元。她想等到雙十一期間再購買，沒想到活動開始後，這雙高跟鞋漲到了329元。

電子商務專家郭濤則發現，在雙十一活動期間分別用自己的新帳號和老帳號購買商品，「新帳號價錢便宜得更多」。

一名在某電商平台經營店鋪的商家王雪表示，平台要求商家報名雙十一活動時商品的標價不得高於近日商品的最低標價。她透露，有些商家平時會使用打折工具（優惠券）等，在活動期前將其取消，以便將最低價留到雙十一。

報導指出，雙十一活動期間，商品價格起起落落，平台有官方立減優惠、品類券、跨店滿減優惠、店鋪優惠券等。優惠券的使用門檻、使用時段各不相同，消費者的最終成交結果可能是「千人千價」。

郭程在某電商平台自營旗艦店購買了一款5299元的電視機，下單後發現比前一天的價格貴了500元左右。客服稱「昨晚是限時優惠」，並要他加入雙十一第二波搶購活動。

郭程瀏覽平台，發現這款電視機的價格發生多次波動。他戲稱「買個電視跟炒股似的，還要時刻盯著價格盤」。不過，他認為雙十一活動也不一定比正常價格更便宜，實在不能接受。

對於「先漲後降」等問題，電子商務專家郭濤表示，這是多種因素造成的結果。消費者和商家在對價格的認知上存在衝突，平台對價格的監管也並不完善和規範。

郭濤認為，針對種種價格亂象，平台應承擔更多責任，比如構建透明的規則、簡化優惠券的計算邏輯、規範商品在正常範圍內標價、推行價格溯源等。